Piemonte
Sette giorni dal 26 ottobre
Martedì 27 ottobre il presidente Davide Nicco ha convocato il Consiglio regionale dalle 10.30 alle 18, con Question Time alle 14.30. All’ordine dei lavori, oltre alle nomine, la Pdcr 178 Bilancio consolidato della Regione Piemonte 2025 e numerosi atti d’indirizzo.Proseguono i lavori delle Commissioni.Lunedì 2614 quarta, presidente Luigi Icardi, esame Pdcr 177 (Piano Invecchiamento Attivo 2026-28). Si prosegue, alle 15, per l’audizione sul medesimo Piano con il Forum del terzo settore.16 prima, presidente Roberto Ravello, esame della Pdcr 178.Martedì 27Dalle 10.30 alle 18 Consiglio regionale.14.30 Question Time.Mercoledì 2810 prima (sede redigente) Ddl 140 (Riordino dell’ordinamento regionale).12.30 Conferenza dei capigruppo14 seconda, presidente Mauro Fava, esame Ddl 119 sul noleggio con conducenteGiovedì 2910 prima (sede redigente) Ddl 140 (Riordino dell’ordinamento regionale).14.30 quinta, presidente Sergio Bartoli, in congiunta con la sesta, presidente Paola Antonetto, parere preventivo sul regolamento degli Ecomusei.15 prima (sede redigente) Ddl 140 (Riordino dell’ordinamento regionale).
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