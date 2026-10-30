Trattore precipita nella scarpata a Parella: 83enne trovato morto nel torrente Chiusella

PARELLA – È stato trovato senza vita nel letto del torrente Chiusella, alcune ore dopo l’incidente. La vittima è un uomo italiano di 83 anni, morto nella mattinata di oggi, venerdì 30 ottobre 2026, a Parella, dopo che il trattore su cui si trovava si è ribaltato ed è precipitato in una scarpata profonda alcuni metri.

L’incidente è avvenuto nella zona di via Ceretto. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo agricolo si è ribaltato finendo nella scarpata che scende verso il corso d’acqua. L’anziano è caduto nel letto del torrente, dove il suo corpo è stato individuato soltanto a distanza di alcune ore.

Sul posto è scattato un imponente intervento di soccorso. Sono arrivati i sanitari del 118 di Azienda Zero, con ambulanze ed elisoccorso, e i vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea, supportati dall’elicottero Drago del reparto volo del comando provinciale.

Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Ivrea e gli ispettori dello Spresal dell’Asl To4, incaricati degli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

Resta da chiarire che cosa abbia provocato il ribaltamento del trattore e la successiva caduta nella scarpata.

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