Busca, uomo di 64 anni muore schiacciato dal trattore in un campo a Lemma

BUSCA – Nella tarda serata di giovedì 29 ottobre a Lemma, sulle colline intorno a Busca, nel Cuneese, un uomo, classe 1962, ha perso la vita mentre stava lavorando in un campo di sua proprietà. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe rimasto schiacciato tra il trattore che stava utilizzando e un albero.

L’allarme è scattato intorno alle 20.15, quando la moglie ha chiesto l’intervento dei soccorsi, segnalando un grave incidente sul terreno.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, con la prima partenza da Cuneo e il supporto dei volontari di Busca e Venasca, insieme ai Carabinieri e al personale sanitario del 118.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Restano da chiarire le circostanze esatte dell’accaduto. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a ricostruire la dinamica dell’infortunio mortale avvenuto nelle campagne di Lemma.

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