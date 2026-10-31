Acosta vince la sprint in Malesia, Marquez allunga in classifica, indietro Bagnaia

TORINO – Con Martin impossibilitato a partecipare alla gara Marquez non ha preso rischi, è finito secondo dietro un ottimo Acosta ed ha così allungato in classifica generale portandosi a 374 punti, 19 in più del rivale per il titolo.

Sul terzo gradino del podio della sprint si è piazzato Bezzecchi, poi Ogura. Alex Marquez è andato a terra quando era in testa alla gara.

Il nostro Pecco Bagnaia ha chiuso in sesta posizione.

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