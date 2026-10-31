Avigliana, inaugurata la nuova Casa del Popolo: ospiterà Polizia locale, Anagrafe e Tributi

AVIGLIANA – L’ex Casa del Popolo di Avigliana torna a disposizione della comunità dopo un intervento di riqualificazione finanziato con 1,8 milioni di euro del PNRR. Lo storico edificio di piazza del Popolo 1 ospita ora la Polizia locale e gli uffici comunali di Anagrafe e Tributi, in spazi rinnovati, più accessibili ed efficienti dal punto di vista energetico.

Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco di Avigliana, Andrea Archinà, il vicesindaco della Città metropolitana di Torino, Jacopo Suppo, la vicesindaca Paola Babbini, l’assessore comunale ai Lavori pubblici Andrea Remoto, che ha seguito le diverse fasi dell’intervento, e l’assessore alle Politiche ambientali Stefano Ditella.

Un intervento da 1,8 milioni di euro con i fondi del PNRR

La riqualificazione è stata realizzata grazie alle risorse della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dedicato all’inclusione sociale. Il progetto rientra nei Piani urbani integrati della Città metropolitana di Torino e negli interventi destinati ai Comuni della Zona omogenea 6 Valli di Susa e Sangone.

I lavori hanno permesso di ridistribuire gli spazi interni e adeguare gli ambienti alle esigenze dei servizi comunali. Sono state eliminate le barriere architettoniche per garantire l’accessibilità degli uffici, mentre le finiture sono state rinnovate per rispondere alle normative più recenti.

Una parte importante del progetto ha riguardato l’efficientamento energetico. Sono stati sostituiti tutti i serramenti, aggiornato completamente l’impianto termico e rifatto integralmente il tetto, migliorando l’isolamento dell’edificio e le sue prestazioni energetiche.

L’obiettivo è restituire alla città un immobile storico con funzioni pubbliche e sociali, offrendo ai cittadini servizi fondamentali in una sede più comoda e funzionale.

«I fondi europei del PNRR hanno portato ad Avigliana alcuni tra gli interventi più importanti dell’intera area metropolitana del Torinese. È la riprova di quanto l’Unione Europea è vicina alle esigenze delle comunità locali», ha sottolineato il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo.

Suppo ha ricordato anche la realizzazione del nuovo edificio dell’Istituto superiore Galileo Galilei, citandolo come un altro esempio degli investimenti sul territorio. L’inaugurazione della Casa del Popolo, ha aggiunto, dimostra il raggiungimento degli obiettivi condivisi, grazie anche agli 1,8 milioni di euro destinati alla rigenerazione dell’immobile.

La storia dell’ex Casa del Popolo di Avigliana

L’edificio ha attraversato diverse fasi della storia italiana. Fu costruito nel 1938 come Casa Littoria, per volontà dell’allora podestà di Avigliana, con l’intento di ospitare la sede locale del Partito nazionale fascista e diventare un centro operativo del regime.

Fino al 1943 fu utilizzato come sede comunale. In seguito ai bombardamenti della Seconda guerra mondiale, lo stabile venne trasformato in un punto di ricovero e accoglienza per profughi e sfollati.

Nel 1945 la proprietà passò al Demanio e, nel dopoguerra, l’edificio fu destinato per alcuni decenni a caserma della Guardia di Finanza.

Con il nuovo intervento di recupero, la struttura viene restituita alla collettività con una funzione diversa, diventando un punto di riferimento per alcuni dei principali servizi amministrativi e di sicurezza della città.

Orari di apertura di Anagrafe, Tributi e Polizia locale

Con il trasferimento nella nuova sede di piazza del Popolo 1, gli uffici comunali osservano i seguenti orari di apertura al pubblico.

Anagrafe e Tributi

Lunedì: dalle 8.30 alle 12.15.

Mercoledì: dalle 8.30 alle 12.15 e dalle 14.30 alle 17.30.

Giovedì: dalle 9 alle 12.15.

Venerdì: dalle 9 alle 12.15, solo per l’Anagrafe. L’Ufficio Tributi resta chiuso.

Polizia locale

Lunedì: dalle 9 alle 12.

Mercoledì: dalle 14 alle 18.

Venerdì: dalle 14 alle 18.

La nuova sede riunisce così in un unico edificio servizi importanti per la vita quotidiana dei cittadini, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la qualità degli spazi pubblici.

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