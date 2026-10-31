Esplosione alla Nobel Sport di Rivalta Scrivia, grave un operaio di 40 anni: trasferito al Cto di Torino

RIVALTA SCRIVIA – Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di venerdì 30 ottobre alla Nobel Sport Martignoni di Rivalta Scrivia, frazione di Tortona, in provincia di Alessandria. Un elettricista di circa 40 anni è rimasto ferito in seguito a un’esplosione avvenuta all’interno dello stabilimento specializzato nella produzione di munizioni e componenti per la caccia e il tiro sportivo.

L’allarme è scattato poco prima delle 15. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava effettuando un intervento di manutenzione su una tramoggia contenente polvere da sparo quando, per cause ancora da chiarire, si è verificata una deflagrazione che lo ha investito in pieno.

Ustioni e gravi lesioni, l’operaio trasferito al Cto

L’elettricista ha riportato gravi lesioni e ustioni, in particolare al volto e agli arti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al lavoratore e richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

L’uomo è stato quindi trasferito in codice rosso al Centro traumatologico ortopedico (Cto) di Torino. Nonostante la gravità delle ferite riportate, secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini sulle cause dell’esplosione

Nello stabilimento sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Tortona e i tecnici dello Spresal dell’Asl, il servizio che si occupa della prevenzione e della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Gli accertamenti sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire che cosa abbia provocato l’esplosione durante l’intervento di manutenzione. I controlli dovranno inoltre verificare il rispetto delle procedure di sicurezza previste per le lavorazioni e individuare eventuali responsabilità.

Le indagini sono affidate ai carabinieri.

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