Lotto e Superenalotto, arriva la quinta estrazione settimanale: dal 2027 si gioca anche il mercoledì

Lotto e Superenalotto passeranno da quattro a cinque estrazioni settimanali. A prevederlo è il testo bollinato del ddl Bilancio, che introduce una nuova estrazione il mercoledì, estesa anche ai giochi opzionali e complementari. Secondo le stime governative, la novità porterà nelle casse dello Stato maggiori entrate per 30,5 milioni di euro nel 2027 e 43,1 milioni dal 2028.

Cosa cambia per i giocatori

Oggi Lotto e Superenalotto vengono estratti tre volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato. Con la riforma si aggiunge il mercoledì, portando il calendario a cinque appuntamenti settimanali. [fonte: testo del ddl Bilancio citato]

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) dovrà attivare la nuova estrazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma. La disposizione riguarda non solo il Lotto e il Superenalotto, ma anche i giochi collegati, come le opzioni e le modalità complementari che accompagnano le giocate tradizionali.

Come funziona il Lotto

Il Lotto è uno dei giochi più antichi e diffusi in Italia. Il giocatore sceglie una serie di numeri — in genere da 1 a 10 — su una ruota, cioè una città abbinata all’estrazione. Ogni estrazione prevede l’uscita di cinque numeri per ciascuna delle dieci ruote italiane, oltre ai numeri del Lotto nazionale.

Le modalità di gioco più note sono:

• Estratto: si vince se il numero scelto esce sulla ruota selezionata.

• Ambo: si vince con due numeri estratti sulla stessa ruota.

• Terno, quaterna e cinquina: si vince con tre, quattro o cinque numeri estratti sulla stessa ruota.

• Numeri secchi: la vincita dipende dalla quantità di numeri giocati e dalla loro uscita.

• Atto e ritardo: si punta sul numero che esce per primo o per ultimo sulla ruota.

• Ambata, ambo, terno determinato: si gioca su combinazioni precise di numeri.

Il Lotto prevede anche il Lotto istantaneo, una modalità con estrazioni più frequenti durante la giornata, e il 10 e Lotto, in cui si selezionano da 1 a 10 numeri su 20 estratti.

Come funziona il Superenalotto

Il Superenalotto è il gioco a estrazione con il montepremi più alto in Italia. Il giocatore sceglie 6 numeri su 90; per vincere il jackpot, cioè la categoria massima, tutti e sei i numeri devono corrispondere a quelli estratti.

Le categorie di vincita sono sei:

1. 6 numeri: il jackpot principale.

2. 5 numeri + numero Jolly: seconda categoria.

3. 5 numeri: terza categoria.

4. 4 numeri: quarta categoria.

5. 3 numeri: quinta categoria.

6. 2 numeri: sesta categoria, con vincita fissa.

Accanto ai sei numeri principali vengono estratti anche il Jolly, che può migliorare la vincita di chi ha indovinato cinque numeri, e il SuperStar, un numero aggiuntivo giocabile con un costo supplementare. Il SuperStar può aumentare sensibilmente il premio oppure consentire vincite anche con combinazioni parziali.

Esiste inoltre la modalità “Sistema”, che consente di giocare più numeri contemporaneamente — ad esempio 7, 8 o più numeri — generando automaticamente tutte le combinazioni possibili. Aumenta le probabilità di vincita, ma anche la spesa della giocata.

Perché si aggiunge il mercoledì

La scelta di una quinta estrazione settimanale ha una finalità principalmente fiscale. Secondo le previsioni allegata al ddl Bilancio, la nuova estrazione del mercoledì genererebbe maggiori gettiti per l’erario di 30,5 milioni di euro nel 2027 e di 43,1 milioni di euro dal 2028.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli sarà l’ente incaricato di organizzare il nuovo calendario, coordinare i concessionari e garantire che la quinta estrazione sia operativa entro due mesi dall’entrata in vigore della legge.

Cosa significa per i giocatori

Per gli appassionati, la novità significa più occasioni per giocare e seguire i risultati. Per il Superenalotto, un’appuntamento in più può contribuire ad alimentare i montepremi progressivi, soprattutto quando il jackpot non viene vinto per diverse estrazioni consecutive.

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