In un’auto in un parcheggio sotterraneo a Torino erano nascosti 67 chili di hashish

TORINO – Oltre 67 chilogrammi di hashish nascosti all’interno di un’automobile parcheggiata in un garage sotterraneo. È quanto ha sequestrato la Polizia di Stato nel quartiere Cenisia, a Torino, al termine di un’attività investigativa che ha portato all’arresto di un uomo di 31 anni e alla denuncia di un 46enne.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza Dora Vanchiglia, che da tempo stavano indagando su una presunta attività di spaccio riconducibile al trentunenne.

Gli accertamenti hanno permesso agli investigatori di monitorare gli spostamenti dell’uomo e di individuare un possibile deposito di droga all’interno di un parcheggio sotterraneo di via Nino Bixio. In particolare, il trentunenne era stato notato più volte nei pressi di un’automobile parcheggiata nella struttura, dove si fermava soltanto per brevi periodi. Un comportamento che ha fatto ipotizzare agli agenti che il veicolo venisse utilizzato come nascondiglio per lo stupefacente.

Durante un servizio di appostamento, i poliziotti hanno seguito l’uomo, che aveva raggiunto il parcheggio a bordo di un’altra automobile, accompagnato dal quarantaseienne. Quando il trentunenne si è avvicinato alla vettura sospetta, gli agenti sono intervenuti bloccandolo.

La perquisizione personale ha permesso di trovare un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, 225 euro in contanti e un mazzo di chiavi di diverse automobili, abitazioni e box.

La successiva ispezione del veicolo parcheggiato nel garage ha portato alla scoperta di un quantitativo ben più consistente di droga: oltre 67 chilogrammi di hashish, nascosti nel bagagliaio e in parte sotto i sedili posteriori. Nell’altra automobile, utilizzata per gli spostamenti, sono stati inoltre trovati numerosi adesivi dello stesso tipo di quelli impiegati per contrassegnare i panetti di stupefacente.

Al termine dell’operazione, il trentunenne è stato arrestato e accompagnato alla casa circondariale Lorusso e Cutugno. Il quarantaseienne che si trovava con lui è stato invece denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Entrambe le automobili utilizzate nell’ambito della presunta attività illecita sono state sequestrate.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari: per entrambi gli indagati vale pertanto la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.

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