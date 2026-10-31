Si presenta in Questura a Torino con i familiari che non poteva avvicinare: arrestato

TORINO – Si è presentato in piena notte negli uffici della Questura di Torino insieme a due donne, proprio quelle persone dalle quali avrebbe dovuto mantenere una distanza di almeno mille metri. Per l’uomo è scattato un nuovo arresto per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento.

L’episodio è emerso quando le due donne, accompagnate dall’uomo, si sono presentate negli uffici della Polizia di Stato per chiedere di ritirare una denuncia presentata nei giorni precedenti nei confronti di un loro familiare.

Gli accertamenti degli agenti hanno però fatto emergere una situazione diversa. L’uomo che le accompagnava era stato arrestato pochi giorni prima con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Nei suoi confronti l’Autorità giudiziaria aveva disposto l’allontanamento dall’abitazione familiare, vietandogli di farvi ritorno senza autorizzazione e di avvicinarsi ai propri congiunti.

Il provvedimento prevedeva in particolare l’obbligo di mantenere una distanza minima di mille metri dai luoghi frequentati dalle persone offese.

La presenza dell’uomo insieme alle due donne negli uffici della Questura ha quindi comportato la violazione delle misure imposte dall’Autorità giudiziaria. Considerato che in questi casi l’arresto è obbligatorio, gli agenti hanno proceduto con un nuovo arresto.

La Polizia di Stato ricorda l’importanza del rispetto delle misure di protezione disposte nei casi di violenza domestica, strumenti fondamentali per garantire la sicurezza delle persone offese.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari. Per l’indagato vale pertanto la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.

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