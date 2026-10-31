Verbania, indagato un 36enne per corruzione di minore: avrebbe inviato materiale esplicito a un bambino di 9 anni

VERBANIA – Un padre prende il cellulare del figlio di 9 anni e scopre contenuti che un bambino non dovrebbe vedere. Da questa scoperta è partita l’indagine della Questura di Verbania, che vede al centro un uomo di 36 anni, residente in provincia e conoscente della famiglia del piccolo.

L’uomo è indagato per corruzione di minore. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe inviato al bambino, attraverso alcune chat, materiale esplicito non adatto alla sua età.

La perquisizione e il sequestro dei dispositivi elettronici

Dopo la segnalazione e l’avvio degli accertamenti, gli investigatori hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione del 36enne. L’obiettivo era sequestrare cellulari e altri dispositivi elettronici per verificare la presenza di eventuali contenuti riconducibili a quelli segnalati e ricostruire le comunicazioni intercorse con il minore.

Gli accertamenti dovranno chiarire la natura e l’entità dei materiali eventualmente inviati e ricostruire quanto accaduto.

Cosa rischia l’uomo

La vicenda è ora al vaglio degli investigatori. Il 36enne è indagato e la sua eventuale responsabilità dovrà essere accertata nel corso del procedimento giudiziario.

In base alla normativa italiana, la diffusione o l’esibizione di materiale pornografico a un minore di 14 anni può comportare conseguenze penali. La pena indicata per questa fattispecie può arrivare fino a cinque anni di reclusione, a seconda della qualificazione giuridica dei fatti contestati.

L’indagine dovrà stabilire con precisione le circostanze della vicenda e verificare gli elementi raccolti dagli investigatori.

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