SportTorino
Volley, la Fenera Chieri batte Busto Arsizio
3-0 il finale
CHIERI – Grande prova della Reale Mutua Fenera Chieri, che batte 3-0 Busto Arsizio e si conferma nelle zone altissime della classifica.
I parziali del match raccontano di set comunque combattuti, in cui Chieri è riuscita a mantenere la lucidità nei momenti decisivi: 25-20 25-22 25-22.
REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 – LAICA CIOCCOLATO UYBA 3-0 (25-20 25-22 25-22)
REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Nervini 18, Lubian 6, Van Aalen 3, Cooper 8, Akrari 7, Nemeth 16, Spirito (L), Guezen 2, Giacomello 1, Eckl, Regoni, Gray, Glaab. Non entrate: Eggleston. All. Negro. LAICA CIOCCOLATO UYBA: Seki 1, Battista 2, Marchesini 3, Wada 15, Grozer 12, Munarini 6, Pelloni (L), Otomo 7, Torcolacci 2, Spaziano, Parlangeli, Malual. Non entrate: Martinez Vela. All. Barbolini. ARBITRI: Lentini, Papadopol. NOTE – Spettatori: 1093, Durata set: 23′, 26′, 27′; Tot: 76′. MVP: Spirito. BATTUTE: Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3 ace, 11 err; Laica Cioccolato Uyba 6 ace, 11 err. ATTACCHI: Reale Mutua Fenera Chieri ’76 52 vinc, 5 err; Laica Cioccolato Uyba 39 vinc, 3 err. MURI: Reale Mutua Fenera Chieri ’76 6 vinc; Laica Cioccolato Uyba 3 vinc.
Top scorers: Nervini S. (18) Nemeth A. (16) Wada Y. (15)
Top servers: Grozer L. (3) Nemeth A. (3) Wada Y. (2)
Top blockers: Wada Y. (2) Nemeth A. (2) Marchesini D. (1)
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