AlessandriaSport
Basket, Derthona perde anche a Udine, è la quinta sconfitta consecutiva
Per Derthona è la quinta sconfitta consecutiva
TORTONA – Ennesima sconfitta per la Bertram Derthona in questo difficile inizio di campionato. I ragazzo di Tortona escono sconfitti anche dal palazzetto di Udine e si tratta della quinta sconfitta consecutiva su sei partite.
Derthona paga le percentuali inferiori in tutti i fondamentali e chiude 86-77.
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