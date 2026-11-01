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Basket, Derthona perde anche a Udine, è la quinta sconfitta consecutiva

Per Derthona è la quinta sconfitta consecutiva
Gabriele Farina

Pubblicato

32 secondi fa

il

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TORTONA – Ennesima sconfitta per la Bertram Derthona in questo difficile inizio di campionato. I ragazzo di Tortona escono sconfitti anche dal palazzetto di Udine e si tratta della quinta sconfitta consecutiva su sei partite.

Derthona paga le percentuali inferiori in tutti i fondamentali e chiude 86-77.

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