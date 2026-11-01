Tira il freno d’emergenza sul treno, poi scappa in bici elettrica: arrestato a Bussoleno

BUSSOLENO – Un poliziotto è rimasto ferito durante il tentativo di fermare l’uomo, che aveva cercato di fuggire dopo essere stato individuato dalla Polfer. Sequestrata anche la bicicletta elettrica per accertarne la provenienza.

Ha azionato senza motivo il freno di emergenza di un treno, provocando ritardi alla circolazione ferroviaria. Poi, una volta arrivato alla stazione di Bussoleno, ha tentato di sottrarsi ai controlli fuggendo in sella a una bicicletta elettrica. La fuga si è conclusa con l’arresto e il ferimento di un agente della Polizia Ferroviaria.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 21 ottobre, quando il personale del Posto Polfer di Bussoleno è stato allertato dal capotreno per l’attivazione ingiustificata del freno di emergenza a bordo del convoglio.

La fuga in bicicletta elettrica e l’agente ferito

Una volta arrivato allo scalo ferroviario di Bussoleno, il treno è stato raggiunto dagli agenti, che hanno individuato la persona segnalata dal capotreno. L’uomo, sprovvisto di documenti identificativi, è stato accompagnato negli uffici di polizia per gli accertamenti necessari a stabilirne l’identità.

Durante il tragitto, però, ha improvvisamente tentato di scappare utilizzando la bicicletta elettrica che aveva con sé. Nonostante l’intimazione degli operatori a fermarsi, ha proseguito la fuga, costringendo i poliziotti a intervenire per impedirgli di allontanarsi.

Nel tentativo di bloccare la bicicletta, uno degli agenti è stato trascinato a terra, riportando lesioni ed escoriazioni. Gli altri operatori sono intervenuti in suo aiuto, riuscendo a immobilizzare l’uomo e a condurlo negli uffici competenti.

Il poliziotto ferito è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Bicicletta sequestrata, l’uomo arrestato

Nel corso degli accertamenti successivi, gli agenti hanno sequestrato la bicicletta elettrica per approfondire le verifiche sulla sua provenienza.

Al termine delle formalità, l’uomo è stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari. Resta pertanto valida la presunzione di non colpevolezza dell’indagato fino a un’eventuale sentenza definitiva.

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