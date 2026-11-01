Halloween a Torino, controlli nelle zone della movida: 1.400 persone identificate, 53 divieti di sosta, 7 arresti e 17 denunce

TORINO – Controlli rafforzati nel weekend di Halloween a Torino, con particolare attenzione alle zone della movida e ai luoghi più frequentati durante le serate. Nel corso dei servizi predisposti dalla Questura, in coordinamento con la Prefettura, sono state identificate circa 1.400 persone e controllati oltre 280 veicoli. Verifiche anche negli esercizi commerciali, con sanzioni amministrative per oltre 16.500 euro a carico di cinque locali.

L’attività ha interessato diverse aree della città, tra cui Borgo Rossini, piazza Santa Giulia, piazza Carlina e piazza Vittorio Veneto, oltre alle zone limitrofe. Ai controlli hanno partecipato Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, con l’obiettivo di prevenire e contrastare reati predatori, episodi di microcriminalità e situazioni di degrado legate alla frequentazione delle aree della movida.

Sicurezza sul lavoro, denunciato il titolare di un locale

Nel corso delle verifiche sono stati controllati 12 esercizi commerciali. Le sanzioni amministrative, per un importo complessivo superiore a 16.500 euro, hanno riguardato cinque locali.

La violazione più rilevante è stata riscontrata in un esercizio di via Principe Amedeo, alle spalle di piazza Vittorio Veneto. Durante l’ispezione sono emerse irregolarità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che hanno portato anche alla denuncia del titolare.

In piazza Vittorio rintracciato un ricercato internazionale

Sempre nell’area di piazza Vittorio Veneto, durante le attività di identificazione delle persone presenti, il personale in borghese della Polizia ha rintracciato un cittadino brasiliano destinatario di un mandato di cattura internazionale per reati contro la persona.

L’uomo è stato individuato nell’ambito dei controlli svolti durante il fine settimana, che hanno coinvolto sia le aree della movida sia le persone presenti nei luoghi maggiormente frequentati.

Multe per divieto di sosta e monopattini irregolari

L’attività di controllo ha riguardato anche la viabilità e la circolazione dei mezzi di micromobilità. La Polizia Locale ha elevato 53 sanzioni per divieto di sosta in piazza Carlina e piazza Vittorio Veneto.

Altre cinque sanzioni sono state contestate nell’ambito dei controlli su otto monopattini. Le violazioni riscontrate riguardavano la mancanza del casco di protezione, l’assenza della copertura assicurativa, la potenza del motore non conforme e il trasporto di un secondo passeggero.

Sette arresti e 17 denunce nel fine settimana

Ai servizi straordinari nelle zone della movida si è affiancata la consueta attività di controllo del territorio svolta dalle Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (UPGSP) e dai commissariati cittadini.

Nel corso dello stesso fine settimana, le pattuglie hanno arrestato sette persone e denunciato altre 17.

L’attività rientra nel dispositivo di prevenzione e contrasto all’illegalità predisposto sul territorio torinese, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da una maggiore concentrazione di persone durante le serate e gli eventi del fine settimana.

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