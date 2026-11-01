SportTorino
Il Toro sconfitto 2-0 a Frosinone, infortunio per Raimondo
Seconda sconfitta consecutiva per i granata
TORINO – Seconda sconfitta consecutiva per il Torino, che cade 2-0 a Frosinone. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, con il Frosinone più pericoloso ma il Toro comunque in partita, nella ripresa vengono fuori i padroni di casa.
Dopo tre minuti Ghedjemis appoggia in rete l’1-0 e poi il Frosinone continua a spingere. Arriva anche un palo con Calò prima del raddoppio in pieno recupero proprio con Calò.
Per il Frosinone è la quinta vittoria casalinga consecutiva. Nel primo tempo un duro intervento di Aboukhlal costringe ad uscire Raimondo, il capocannoniere del campionato.
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