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Il Toro sconfitto 2-0 a Frosinone, infortunio per Raimondo

Seconda sconfitta consecutiva per i granata
Gabriele Farina

Pubblicato

14 secondi fa

il

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TORINO – Seconda sconfitta consecutiva per il Torino, che cade 2-0 a Frosinone. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, con il Frosinone più pericoloso ma il Toro comunque in partita, nella ripresa vengono fuori i padroni di casa.

Dopo tre minuti Ghedjemis appoggia in rete l’1-0 e poi il Frosinone continua a spingere. Arriva anche un palo con Calò prima del raddoppio in pieno recupero proprio con Calò.

Per il Frosinone è la quinta vittoria casalinga consecutiva. Nel primo tempo un duro intervento di Aboukhlal costringe ad uscire Raimondo, il capocannoniere del campionato.

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