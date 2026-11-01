Chieri, sei minorenni aggrediti e rapinati nella notte: caccia a due giovani in monopattino

CHIERI – Sei minorenni aggrediti e rapinati nel giro di poche ore, mentre stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici. È quanto accaduto nella notte a Chieri, dove tra l’una e le tre sono arrivate al numero di emergenza 112 diverse richieste di aiuto da parte di ragazzi che avevano appena subito un’aggressione.

Gli episodi si sono verificati in diverse zone del centro cittadino: piazza Europa, piazza Caselli, via Carlo Alberto e via San Giorgio. I carabinieri sono intervenuti con più pattuglie per raccogliere le testimonianze delle vittime e avviare gli accertamenti.

Due giovani con il volto coperto avrebbero agito in monopattino

Secondo le prime ricostruzioni, i sei minorenni si trovavano da soli e stavano rientrando a casa dopo aver trascorso la serata nei locali del centro. Le modalità delle aggressioni descritte ai militari sarebbero simili.

A entrare in azione sarebbero stati due giovani con il volto coperto, a bordo di un monopattino elettrico. I presunti responsabili avrebbero sorpreso le vittime alle spalle, per poi aggredirle fisicamente e sottrarre loro denaro e telefoni cellulari.

Nonostante le violenze riferite, nessuno dei ragazzi avrebbe avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche.

Indagini in corso, al vaglio le telecamere

I carabinieri hanno ascoltato i minorenni per ricostruire la successione degli episodi e raccogliere elementi utili a identificare i presunti responsabili. Le descrizioni fornite dalle vittime, seppur parziali, potranno contribuire alle indagini.

Nelle prossime ore saranno esaminate anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nelle zone del centro di Chieri. Gli investigatori cercheranno di verificare gli spostamenti dei due giovani e di accertare eventuali collegamenti tra le diverse aggressioni.

Le indagini sono in corso per fare luce sugli episodi e risalire all’identità dei responsabili.

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