MotoGP, Marquez vince in Malesia ed è ad un passo dal Mondiale

TORINO – Marc Marquez è ad un passo dal titolo Mondiale di MotoGP. Il campione spagnolo ha approfittato nel migliore dei modi dell’assenza di Martin dominando il Gran Premio di Sepang dal primo all’ultimo giro. Alle sue spalle Acosta e poi Alex Marquez.

Ora il vantaggio su Martin è di 44 punti, quando mancano tre Gran Premi alla conclusione della stagione.

Ancora una gara nelle retrovie per Pecco Bagnaia, che ha concluso addirittura tredicesimo.

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