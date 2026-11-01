Torino, inaugurato il nuovo Polo dell’Infanzia 0-6 in via Verolengo: investimento da 3,3 milioni con i fondi Pnrr

TORINO – Nuovo spazio educativo per il quartiere Madonna di Campagna a Torino. È stato inaugurato il Polo dell’Infanzia 0-6 di via Verolengo, una struttura che riunisce in un unico edificio nido d’infanzia, scuola dell’infanzia e servizi di supporto alle famiglie. L’obiettivo è garantire continuità educativa ai bambini dalla nascita fino ai sei anni, mettendo a disposizione ambienti pensati per favorire apprendimento, gioco, socialità e inclusione.

Il Polo è già operativo dall’inizio dell’anno scolastico ed è stato realizzato grazie a un investimento di 3,3 milioni di euro finanziati dal Pnrr, nell’ambito della Missione 4 dedicata all’istruzione e alla ricerca.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, l’assessora alle Politiche educative Carlotta Salerno, il presidente della Circoscrizione 5 Alfredo Correnti, la direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi dell’Istituto Comprensivo Frassati Chiara Donatiello e il direttore dei Servizi Educativi della Città di Torino Claudio Sciaraffa.

«Con i poli 0-6 stiamo costruendo un modo nuovo di pensare l’educazione, mettendo al centro la continuità educativa», ha dichiarato il sindaco Lo Russo, sottolineando l’importanza di offrire ai bambini spazi accoglienti e stimolanti e di investire nella qualità della vita delle famiglie e dei quartieri.

Nido e scuola dell’infanzia nello stesso edificio

La struttura è stata progettata per ospitare bambini di diverse fasce d’età, con spazi organizzati attorno a un’agorà centrale: un ambiente multifunzionale destinato all’incontro e alla condivisione.

Nell’ala ovest si trovano due unità pedagogiche dedicate ai bambini da uno a due anni, mentre nell’ala est sono state realizzate tre unità per la fascia dai tre ai sei anni. Gli ambienti utilizzati dai piccoli sono collegati direttamente agli spazi esterni e dispongono di patii protetti e ombreggiati, affacciati su un’area verde attrezzata.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’inclusione e alle modalità di comunicazione. Come ha spiegato l’assessora Carlotta Salerno, il progetto educativo prevede anche l’utilizzo della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), uno strumento che permette di ampliare le possibilità di espressione e partecipazione dei bambini, favorendo la relazione anche per chi incontra difficoltà nella comunicazione verbale.

Il dirigente dell’Istituto Comprensivo Frassati, Luca Angelone, ha evidenziato la possibilità di fare del nuovo Polo non soltanto un luogo dedicato alle attività scolastiche, ma anche un punto di riferimento per le famiglie e per l’intero territorio.

Un edificio ad alta efficienza energetica nell’area di Spina 3

Oltre alla funzione educativa, il nuovo Polo è stato progettato con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. L’edificio rispetta gli standard nZEB (Nearly Zero Energy Building), previsti per le costruzioni ad altissima prestazione energetica, in grado di coprire una parte significativa del proprio fabbisogno attraverso fonti rinnovabili.

La realizzazione ha inoltre rispettato i Criteri Ambientali Minimi (CAM) e il principio DNSH (Do No Significant Harm), che impone di evitare danni significativi agli obiettivi ambientali per gli interventi finanziati attraverso il Pnrr.

Il nuovo edificio si inserisce nell’area di Spina 3, uno dei quadranti di Torino interessati negli ultimi anni da un importante processo di trasformazione urbanistica. Qui, sulle aree che per decenni hanno ospitato grandi insediamenti industriali come Ferriere Fiat, Michelin, Savigliano e Paracchi, sono progressivamente sorti edifici residenziali, uffici, centri di ricerca, attività commerciali e spazi ricreativi.

Il Polo di via Verolengo, collocato tra il fiume Dora e l’isolato delimitato da corso Principe Oddone, corso Regina Margherita, corso Potenza e via Verolengo, aggiunge così un nuovo servizio educativo a disposizione delle famiglie di Madonna di Campagna e del territorio circostante.

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