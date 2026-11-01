Volley Superlega, Cuneo sconfitta in casa da Civitanova

CUNEO – Troppa Lube per Cuneo, eppure i padroni di casa hanno lottato per tutta la partita riuscendo ad aggiudicarsi anche un set, ma nei momenti decisivi Civitanova è venuta fuori ed è riuscita ad imporsi 1-3.

Primo set per la Lube 21-25, poi orgoglio Cuneo, che nel palazzetto di casa vince il secondo set 25-21 (ed è il primo set perso da Civitanova in stagione). E a 21, per la Lube, si chiude anche il terzo.

Combattuto anche il set decisivo con Civitanova che si impone 22-25 per l’1-3 finale.

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