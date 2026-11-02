È Roberto Ragusa il camionista 57enne morto nello scontro a Boves

BOVES – È morto Roberto Ragusa, 57 anni, residente a Bernezzo e autista della Cavallo Autotrasporti di Cuneo, rimasto vittima di uno scontro stradale sulla Nuova Bovesana. Il camion che stava guidando è uscito di strada nel tratto compreso tra Boves e Borgo San Dalmazzo, tra il santuario Regina Pacis di Fontanelle e la rotonda per Borgo, finendo contro la cancellata di un’abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’incidente potrebbe esserci stato un malore del conducente. Ragusa stava raggiungendo un’azienda della zona per caricare sabbia quando ha perso il controllo del mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, le forze dell’ordine e le squadre Anas. Il traffico è rimasto bloccato e ha continuato a registrare rallentamenti.

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