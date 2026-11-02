OGR Torino, Roberto Adessa è il nuovo amministratore delegato: lascia Davide Canavesio

TORINO – Cambio ai vertici delle OGR Torino. Il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle dimissioni di Davide Canavesio dalla carica di amministratore delegato e ha deliberato la nomina di Roberto Adessa, su indicazione della Fondazione CRT. Il nuovo AD guiderà l’hub torinese dedicato alla cultura contemporanea e all’innovazione, con l’obiettivo di consolidarne il ruolo e svilupparne le opportunità di crescita.

Adessa, classe 1972, è laureato in Ingegneria informatica al Politecnico di Torino e vanta circa trent’anni di esperienza nella consulenza e nella gestione di progetti di trasformazione digitale. Il suo percorso professionale si è sviluppato in particolare in Capgemini Italia, dove ha ricoperto un ruolo di responsabilità nella gestione di oltre 500 progetti all’anno per i settori dei beni di consumo e del retail.

Nel 2025 è entrato in Fondazione CRT come direttore dei Sistemi informativi, incarico nel quale si è occupato dell’ammodernamento dell’infrastruttura tecnologica e della sicurezza del gruppo.

Il ringraziamento a Davide Canavesio

La nomina segna l’avvio di una nuova fase per le OGR, realtà che negli ultimi anni ha rafforzato la propria presenza nel panorama culturale e dell’innovazione, connettendo iniziative artistiche, ricerca e sviluppo tecnologico.

«Desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento a Davide Canavesio per la dedizione, la visione strategica e il significativo lavoro svolto alla guida delle OGR Torino in questi anni», dichiarano Anna Maria Poggi, presidente della Fondazione CRT, e Marco Giovannini, presidente delle OGR Torino.

I due presidenti sottolineano come, durante la gestione di Canavesio, le OGR abbiano consolidato il proprio ruolo di hub internazionale, portando avanti l’integrazione tra cultura e innovazione.

Le sfide del nuovo amministratore delegato

A Roberto Adessa spetterà ora il compito di proseguire questo percorso, mettendo a disposizione delle OGR le competenze maturate nella gestione di organizzazioni complesse e nei processi di innovazione tecnologica.

«Al nuovo Amministratore Delegato, Roberto Adessa, affidiamo la responsabilità di mettere la propria esperienza al servizio delle OGR, consolidando l’identità e l’indipendenza dell’hub e creando nuove opportunità di crescita per il territorio», aggiungono Poggi e Giovannini.

La nuova guida arriva in un momento in cui le OGR rappresentano uno dei principali spazi torinesi dedicati all’incontro tra cultura contemporanea, sperimentazione e innovazione. La sfida sarà mantenere questa vocazione, rafforzando al tempo stesso il legame con il territorio e le prospettive di sviluppo della struttura.

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