Torino, inaugurato l’hub sociale di corso Sicilia: 550mila euro dal PNRR per l’autonomia delle persone con disabilità

TORINO – Unire casa, lavoro e vita di comunità per accompagnare le persone con disabilità verso un futuro indipendente: è questo l’obiettivo degli spazi riqualificati di corso Sicilia 53 per il progetto “Futuro Prossimo”, promosso dalle cooperative sociali Esserci e Paradigma.

L’intervento ha visto un investimento di 550mila euro, finanziati tramite i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR – Missione 5, Componente 2, Investimento 1.2). L’immobile è stato completamente ristrutturato secondo i criteri dell’efficientamento energetico – con l’installazione di un impianto fotovoltaico e il miglioramento degli impianti esistenti – ed è stato trasformato in una struttura accessibile, moderna e dotata di dotazioni tecnologiche a supporto dell’autonomia.

Alla cerimonia di taglio del nastro, avvenuta qualche giorno fa, hanno preso parte il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, l’assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli, le presidenti delle cooperative Daniela Pastore (Paradigma) ed Elisabetta Stellabotte (Esserci), insieme alla direttrice del Dipartimento Servizi Sociali e Abitativi della Città, Monica Lo Cascio.

Casa, lavoro e socialità: la struttura dell’intervento

La nuova sede di Sicilia53 offre unità abitative su misura pensate per accogliere fino a 11 persone, affiancate da spazi comuni e da un’area verde esterna. I partecipanti al progetto stanno già muovendo i primi passi in questo contesto abitativo attraverso un piano personalizzato definito insieme a un Case Manager, che li segue passo dopo passo nelle fasi di osservazione, progettazione e monitoraggio.

Il percorso strategico si articola su tre direttrici principali:

Autonomia abitativa: percorsi di residenzialità temporanea, guidati e assistiti da un’équipe di operatori specializzati;

Formazione e lavoro: laboratori pratici e percorsi dedicati allo sviluppo delle competenze per favorire l’occupabilità;

Integrazione e socializzazione: attività aperte alla cittadinanza per favorire la partecipazione e l’inclusione nel quartiere.

L’hub di corso Sicilia si propone infatti come uno spazio multifunzionale aperti alla comunità cittadina, destinato a ospitare corsi, eventi e laboratori per creare occasioni d’incontro e rafforzare il tessuto relazionale del quartiere.

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