CronacaTorino
Anziano trovato morto in casa a Torino, è deceduto diversi giorni fa
L’anziano è deceduto per cause naturali
TORINO – Aveva 99 anni l’uomo trovato morto nel proprio appartamento a Torino.
Il ritrovamento del cadavere
È l’ennesima tragedia della solitudine quella che si è consumata in un palazzo in via Piacenza a Torino. Qui, all’interno di un alloggio, è stato trovato un uomo ormai privo di vita: si tratta di un anziano, classe 1927. Il corpo dell’anziano era in avanzato stato di decomposizione.
A dare l’allarme sono stati i vicini di casa a causa del cattivo odore che sentivano provenire da quella casa. Sul posto il medico legale e i carabinieri. Il decesso del 99enne sarebbe avvenuto per cause naturali diversi giorni fa, senza che nessuno se ne accorgesse.
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