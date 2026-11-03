Seguici su

CronacaTorino

Anziano trovato morto in casa a Torino, è deceduto diversi giorni fa

L’anziano è deceduto per cause naturali
Valentina Dattilo

Pubblicato

12 secondi fa

il

Aggiungi Quotidiano Piemontese come Fonte preferita su Google

TORINO – Aveva 99 anni l’uomo trovato morto nel proprio appartamento a Torino.

Per approfondire:

Il ritrovamento del cadavere

È l’ennesima tragedia della solitudine quella che si è consumata in un palazzo in via Piacenza a Torino. Qui, all’interno di un alloggio, è stato trovato un uomo ormai privo di vita: si tratta di un anziano, classe 1927. Il corpo dell’anziano era in avanzato stato di decomposizione.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa a causa del cattivo odore che sentivano provenire da quella casa. Sul posto il medico legale e i carabinieri. Il decesso del 99enne sarebbe avvenuto per cause naturali diversi giorni fa, senza che nessuno se ne accorgesse.

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *