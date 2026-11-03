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L’assemblea degli azionisti approva il bilancio della Juventus: rosso da 66 milioni

Passivo in peggioramento rispetto ai -58,1 milioni registrati nell’esercizio precedente: pesa la mancata qualificazione alla Champions
Marco Lovisolo

Pubblicato

2 minuti fa

il

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TORINO – Mattinata in sede Juventus Stadium per gli azionisti della società bianconera. All’ordine del giorno, l’approvazione del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2026: l’assemblea lo ha approvato con il 91,8% dei votanti favorevoli. A presiedere i lavori non c’era John Elkann ma il presidente Gianluca Ferrero.

Il bilancio consolidato del club per la stagione 2025/26 si è chiuso con una perdita netta di 66 milioni di euro (di 67,2 milioni quello netto), in peggioramento rispetto al rosso di 58,1 milioni registrato nell’esercizio precedente.

Sul tavolo, intanto, c’è un aumento di capitale da 250 milioni di euro in cinque anni, per cui Exor ha già versato una sessantina di milioni in anticipo.

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