Iveco Group resta a Torino, Tata Motors: “Manterremo l’identità dei nostri marchi e la presenza industriale”

TORINO – Iveco Group continuerà ad avere la propria sede a Torino anche dopo l’ingresso nel gruppo indiano Tata Motors. La società manterrà inoltre “l’identità distintiva dei propri marchi, delle persone e della presenza industriale”.

La conferma è arrivata da Natarajan Chandrasekaran, chairman di Tata Sons e Tata Motors, e Girish Wagh, managing director e ceo di Tata Motors, durante un evento organizzato a Torino.

L’azienda indiana ha acquisito l’89,42% di Iveco Group attraverso un’offerta pubblica di acquisto. L’ingresso ufficiale del gruppo torinese nella realtà Tata è avvenuto il 30 ottobre.

I vertici hanno inoltre assicurato che “Tata Motors sosterrà l’attuale strategia e i piani di investimento di Iveco Group, mentre le due organizzazioni collaboreranno per valorizzare le rispettive complementarità, rafforzare le competenze e creare maggiore valore per clienti e stakeholder”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese