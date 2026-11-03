John Travolta riceverà la Stella della Mole: al TFF presenterà il suo primo film da regista

TORINO – John Travolta arriva al Torino Film Festival. L’attore americano, due volte candidato all’Oscar e vincitore di un Golden Globe e di un Emmy Award, sarà ospite della 44ª edizione della manifestazione, in programma dal 24 novembre al 2 dicembre 2026. Durante la serata di apertura riceverà il Premio Stella della Mole e presenterà il suo primo film da regista, Propeller One-Way Night Coach, in anteprima italiana.

Con oltre cinquant’anni di carriera tra cinema, televisione e teatro, Travolta è uno dei volti più riconoscibili di Hollywood. Tra i suoi film più celebri figurano La febbre del sabato sera, Grease, Urban Cowboy, Pulp Fiction, Get Shorty, Face/Off e Hairspray. Ha inoltre preso parte alla serie American Crime Story – Il caso O.J. Simpson. Nel corso della sua carriera ha ricevuto anche la Palma d’Oro onoraria al Festival di Cannes.

Il film che presenterà a Torino è scritto, diretto, narrato e prodotto dallo stesso Travolta, ed è tratto da un suo racconto. Propeller One-Way Night Coach racconta il viaggio di un bambino a bordo di un aereo, un’esperienza destinata ad accendere in lui una passione per il volo che lo accompagnerà per tutta la vita. La storia è ambientata nell’età d’oro dell’aviazione e ha un tono nostalgico.

“John Travolta è un patrimonio universale di emozioni”, ha commentato Giulio Base, direttore artistico del Torino Film Festival. “È un attore che ci ha fatto sognare e ha cambiato la storia del cinema, anche a passo di danza”. Base ha sottolineato la capacità dell’interprete di attraversare epoche e generi, lasciando un segno nell’immaginario di intere generazioni.

Il Premio Stella della Mole viene assegnato a personalità del cinema internazionale che si sono distinte per il loro contributo alla settima arte. L’edizione 2026 del festival è organizzata dal Museo Nazionale del Cinema, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Città di Torino, della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione CRT.

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