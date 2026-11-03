L’Upo conferirà a Paolo Conte il dottorato di ricerca honoris causa in Scienze umane e sociali

ALESSANDRIA – Alla soglia dei 90 anni, il cantautore Paolo Conte riceverà il dottorato di ricerca honoris causa in Scienze umane e sociali dall’Università del Piemonte Orientale. La cerimonia si terrà il 27 novembre alle ore 17 nell’aula magna del polo universitario di viale Teresa Michel 11 ad Alessandria.

Astigiano, classe 1937, avvocato di formazione ma musicista di professione, Paolo Conte è tra i cantautori più originali e influenti della musica italiana. Artista a tutto tondo, quindi pianista, compositore, cantautore e pittore, ha firmato brani entrati nella memoria collettiva come “Azzurro”, portata al successo da Adriano Celentano, o “Via con me”.

Ieri è uscito in libreria “Quanta strada nei miei sandali. Tutti i versi”, raccolta dei versi delle canzoni del Maestro, edizioni Il Saggiatore. Si tratta di una sorta di canzoniere in poesia, in un’edizione riveduta dallo stesso cantautore. I testi sono curati da Manuela Furnari.

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