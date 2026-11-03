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L’Upo conferirà a Paolo Conte il dottorato di ricerca honoris causa in Scienze umane e sociali

Durante una cerimonia che avrà luogo ad Alessandria il 27 novembre. Ieri è uscita la raccolta in versi delle sue canzoni
Marco Lovisolo

Pubblicato

6 minuti fa

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Foto di repertorio a cura di Paolo Pavan
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ALESSANDRIA – Alla soglia dei 90 anni, il cantautore Paolo Conte riceverà il dottorato di ricerca honoris causa in Scienze umane e sociali dall’Università del Piemonte Orientale. La cerimonia si terrà il 27 novembre alle ore 17 nell’aula magna del polo universitario di viale Teresa Michel 11 ad Alessandria.

Per approfondire:

Astigiano, classe 1937, avvocato di formazione ma musicista di professione, Paolo Conte è tra i cantautori più originali e influenti della musica italiana. Artista a tutto tondo, quindi pianista, compositore, cantautore e pittore, ha firmato brani entrati nella memoria collettiva come “Azzurro”, portata al successo da Adriano Celentano, o “Via con me”.

Ieri è uscito in libreria “Quanta strada nei miei sandali. Tutti i versi”, raccolta dei versi delle canzoni del Maestro, edizioni Il Saggiatore. Si tratta di una sorta di canzoniere in poesia, in un’edizione riveduta dallo stesso cantautore. I testi sono curati da Manuela Furnari.

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