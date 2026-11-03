Oltre un chilo di droga in un appartamento di corso Casale a Torino: arrestati due giovani

TORINO – Oltre un chilo di droga, 1.300 euro in contanti e materiale per il confezionamento. È quanto ha trovato la Polizia in un appartamento al primo piano di uno stabile di corso Casale, a Torino, dove sono stati arrestati due giovani di 23 e 17 anni.

L’indagine è partita dopo che gli agenti della Squadra Mobile avevano notato un continuo via vai di persone nell’alloggio, anche durante la notte. Alcuni dei frequentatori arrivavano dalla zona del Parco Sempione. I poliziotti hanno quindi deciso di intervenire e hanno trovato nell’appartamento i due giovani.

Durante la perquisizione, nascosto in un’anta della cucina, è stato scoperto un panetto di un chilo di cocaina, avvolto in un involucro di plastica grigia, insieme a 12 grammi di crack. Gli agenti hanno sequestrato anche un bilancino di precisione e materiale utilizzato per tagliare e confezionare la droga.

Nel lavandino della cucina erano inoltre presenti numerose pentole e tazzine con residui di sostanze stupefacenti. Un elemento che, secondo gli investigatori, fa ipotizzare che l’appartamento venisse utilizzato anche per preparare e lavorare la droga.

In un armadio sono stati infine trovati 1.300 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività illecita.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 17enne è stato accompagnato al Centro di prima accoglienza di Torino, mentre il 23enne è stato portato nel carcere Lorusso e Cutugno.

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