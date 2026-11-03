Rugby, audiodescrizione per le partite dell’Italia al Nations Championship: servizio anche a Torino

TORINO – Le partite dell’Italia al Nations Championship 2026 saranno accessibili anche alle persone cieche e ipovedenti grazie a un servizio di audiodescrizione. La Federazione Italiana Rugby lo attiverà per tutti e tre gli incontri casalinghi, consentendo di seguire le sfide sia allo stadio sia da casa.

Il primo appuntamento è in programma sabato 7 novembre all’Allianz Stadium di Torino, dove gli Azzurri affronteranno il Sudafrica, campione del mondo in carica. Seguiranno la partita contro l’Argentina, il 14 novembre allo stadio Luigi Ferraris di Genova, e quella con le Fiji, il 21 novembre al Bluenergy Stadium di Udine.

Il servizio utilizzerà la tecnologia Connect Me Too® di CMT Translations e sarà affidato a un professionista formato per offrire una cronaca dettagliata. Oltre alle azioni di gioco, la narrazione descriverà ciò che accade in campo e sulle panchine, le reazioni del pubblico e l’atmosfera dello stadio.

L’iniziativa prosegue l’esperienza già avviata dalla Federazione durante il Sei Nazioni a Roma. “Vogliamo estendere a un numero sempre maggiore di persone la possibilità di sentirsi parte dell’evento, sia allo stadio sia da casa”, ha dichiarato Leonardo Ghiraldini, consigliere federale con delega alla Responsabilità sociale.

Per Tony D’Angelo, responsabile del progetto per CMT Translations, l’obiettivo è fare in modo che l’audiodescrizione diventi una componente sempre più stabile dei grandi appuntamenti sportivi, e non un semplice servizio aggiuntivo.

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