Seguici su

Turismo

Turismo e informazione locale, ANSO protagonista a BTO: l’11 novembre un panel a Firenze

L’obiettivo è favorire il dialogo tra editoria digitale e settore turistico

Pubblicato

12 secondi fa

il

Aggiungi Quotidiano Piemontese come Fonte preferita su Google

FIRENZE – Come può il giornalismo locale contribuire alla promozione turistica e alla valorizzazione delle identità territoriali? Se ne parlerà mercoledì 11 novembre alle 12 alla Stazione Leopolda di Firenze, durante BTO – Be Travel Onlife, con il panel “Gli Ambasciatori del Territorio”, promosso dall’Associazione Nazionale Stampa Online (ANSO).

Per approfondire:

L’incontro sarà dedicato al ruolo delle testate digitali di prossimità nel raccontare le eccellenze enogastronomiche, l’artigianato, il patrimonio culturale e le esperienze che rendono uniche le destinazioni. Grazie alla conoscenza diretta delle comunità e al rapporto con lettori, imprese e istituzioni, l’informazione locale può infatti contribuire a costruire un racconto credibile e continuativo dei territori, aiutando i viaggiatori a scoprirne anche gli aspetti meno conosciuti.

Al confronto parteciperanno Matteo Rainisio, amministratore delegato di Edinet e socio ANSO, che parlerà di network iperlocali; Silvia Savoye, direttrice di Aostasera.it, con un intervento sul turismo nelle destinazioni di montagna; e Davide De Crescenzo, direttore di intoscana.it e responsabile dell’Area contenuti di Fondazione Sistema Toscana, che approfondirà il rapporto tra storie, comunità e promozione delle destinazioni. A moderare sarà Simona Bellocci, caporedattrice di intoscana.it.

L’appuntamento segna anche l’avvio di una collaborazione tra ANSO e BTO, rafforzata da una media partnership. L’obiettivo è favorire il dialogo tra editoria digitale e settore turistico, mettendo in relazione testate locali, enti di promozione, imprese e organizzazioni che si occupano di gestione delle destinazioni.

Al centro del confronto ci saranno anche le opportunità legate alla sostenibilità, alla reputazione digitale e al coinvolgimento delle comunità residenti. Per ANSO, il giornalismo iperlocale può diventare un interlocutore importante per il turismo: non soltanto un canale di comunicazione, ma una risorsa capace di generare fiducia e valorizzare le identità dei territori.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *