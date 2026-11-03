Turismo e informazione locale, ANSO protagonista a BTO: l’11 novembre un panel a Firenze

FIRENZE – Come può il giornalismo locale contribuire alla promozione turistica e alla valorizzazione delle identità territoriali? Se ne parlerà mercoledì 11 novembre alle 12 alla Stazione Leopolda di Firenze, durante BTO – Be Travel Onlife, con il panel “Gli Ambasciatori del Territorio”, promosso dall’Associazione Nazionale Stampa Online (ANSO).

L’incontro sarà dedicato al ruolo delle testate digitali di prossimità nel raccontare le eccellenze enogastronomiche, l’artigianato, il patrimonio culturale e le esperienze che rendono uniche le destinazioni. Grazie alla conoscenza diretta delle comunità e al rapporto con lettori, imprese e istituzioni, l’informazione locale può infatti contribuire a costruire un racconto credibile e continuativo dei territori, aiutando i viaggiatori a scoprirne anche gli aspetti meno conosciuti.

Al confronto parteciperanno Matteo Rainisio, amministratore delegato di Edinet e socio ANSO, che parlerà di network iperlocali; Silvia Savoye, direttrice di Aostasera.it, con un intervento sul turismo nelle destinazioni di montagna; e Davide De Crescenzo, direttore di intoscana.it e responsabile dell’Area contenuti di Fondazione Sistema Toscana, che approfondirà il rapporto tra storie, comunità e promozione delle destinazioni. A moderare sarà Simona Bellocci, caporedattrice di intoscana.it.

L’appuntamento segna anche l’avvio di una collaborazione tra ANSO e BTO, rafforzata da una media partnership. L’obiettivo è favorire il dialogo tra editoria digitale e settore turistico, mettendo in relazione testate locali, enti di promozione, imprese e organizzazioni che si occupano di gestione delle destinazioni.

Al centro del confronto ci saranno anche le opportunità legate alla sostenibilità, alla reputazione digitale e al coinvolgimento delle comunità residenti. Per ANSO, il giornalismo iperlocale può diventare un interlocutore importante per il turismo: non soltanto un canale di comunicazione, ma una risorsa capace di generare fiducia e valorizzare le identità dei territori.

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