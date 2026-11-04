Peggiora il tempo in Piemonte, nevicate in intensificazione: cosa dicono gli ultimi aggiornamenti?

TORINO – Come da previsioni è arrivata la neve sulle montagne del Piemonte, nevicate che ora risultano in ulteriore intensificazione con il peggiorare delle condizioni meteo.

Cosa dicono gli ultimi aggiornamenti?

Secondo gli ultimi aggiornamenti pubblicati dal meteorologo Andrea Vuolo, la larga depressione centrata sul mare a largo delle Baleari intensifica un flusso umido meridionale con precipitazioni in aumento sul Piemonte, più moderate sul Cuneese, in estensione poi anche al Torinese dopo le ore 21-22.

In tal frangente la quota neve potrà temporaneamente abbassarsi attorno ai 1000 metri sulle valli di Alpi Marittime e Liguri, mentre nel resto della regione rimarrà stazionaria o in lieve aumento; prima di un innalzamento causato dalla stessa aria mite.

Nevicate in intensificazione sulle Alpi del Cuneese meridionale, con limite attualmente assestato attorno ai 1150 metri in Valle Stura, Grana, Gesso, Vermenagna, Pesio con 1.3°C a Limone Piemonte San Giovanni 1189 metri e primi accumuli attorno a 1250 metri con 0.6°C a San Giacomo di Demonte, 1295 metri.

Oltre 15 mm di precipitazione caduta su Marittime e Liguri, 7-15 mm da Val Maira a Val Susa, 5 mm o inferiori altrove (fonte rete di stazioni meteorologiche Arpa Piemonte).

In quota sul Cuneese oltre 20 cm freschi a quote attorno 2000 metri: 19 cm caduti nelle ultime 24 h a Diga Chiotas, 22 cm a Sampeyre Pian delle Baracche.

Temperature contenute e sotto la media di qualche grado su tutta la regione, conclude, con valori massimi compresi tra 8/10°C e punte fino a 11/12°C Tra Novarese, Vercellese e Alessandrino

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