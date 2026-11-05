Pierfrancesco Favino è Sergio Marchionne per Bellocchio: la prima immagine dal set di Falcon a Mirafiori

TORINO – È stata diffusa la prima immagine di Pierfrancesco Favino nei panni di Sergio Marchionne. L’attore interpreta il manager che ha segnato la storia recente della Fiat nel film Falcon, diretto da Marco Bellocchio, le cui riprese sono in corso in Italia. Lo scatto arriva da Torino, dallo storico stabilimento di Mirafiori, dove la produzione è al lavoro nella palazzina attualmente in ristrutturazione, grazie alla collaborazione con Stellantis Europe.

La scelta di Mirafiori riporta il racconto cinematografico nel luogo simbolo dell’industria automobilistica torinese, legando la lavorazione del film alla storia della Fiat e a uno dei suoi protagonisti più importanti.

Falcon, la storia di Sergio Marchionne e del rilancio della Fiat

Il film ripercorre l’ascesa di Sergio Marchionne, arrivato alla guida della Fiat nel 2004, in una fase in cui l’azienda attraversava una crisi profonda e rischiava il collasso. Interpretato da Favino, il manager viene raccontato come un uomo determinato e visionario, capace di rivoluzionare gli equilibri interni del gruppo e di avviare una trasformazione destinata a cambiare il futuro della casa automobilistica.

Tra i passaggi centrali della storia c’è il rapporto con John Elkann, interpretato da Louis Garrel, giovane erede della famiglia Agnelli chiamato ad assumersi responsabilità decisive. Marchionne gli insegna l’arte del comando, mentre porta avanti una strategia industriale che conduce Fiat a confrontarsi con i grandi gruppi automobilistici americani, da General Motors a Chrysler.

Il racconto non si limita però al successo imprenditoriale. Falcon vuole esplorare anche il prezzo personale di quella trasformazione, mettendo al centro la solitudine di un uomo diventato una figura di riferimento del capitalismo internazionale, ma progressivamente inghiottito dalle responsabilità e dalle contraddizioni del sistema che aveva contribuito a salvare.

La storia viene sviluppata attraverso i toni del thriller finanziario e l’attenzione alla dimensione psicologica del protagonista, con l’obiettivo di raccontare tanto il manager quanto l’uomo dietro il personaggio pubblico.

Il cast e i collaboratori del film di Marco Bellocchio

Accanto a Pierfrancesco Favino e Louis Garrel, il cast comprende Benedetta Cimatti e Barbara Ronchi, con la partecipazione di Valeria Bruni Tedeschi.

La sceneggiatura è firmata da Marco Bellocchio insieme a Ludovica Rampoldi, Andrea Di Stefano e Stefano Rulli, con la partecipazione di Oliviero Del Papa.

Il film può contare anche su una squadra di professionisti che ha già collaborato con il regista in precedenti produzioni. Lo scenografo Andrea Castorina, la costumista Daria Calvelli e la montatrice Francesca Calvelli hanno lavorato con Bellocchio in titoli come Il traditore, Esterno notte e Rapito.

Per la fotografia, invece, il regista si affida per la prima volta a Matteo Cocco, già al lavoro su film come The Weight e Volevo nascondermi.

La distribuzione italiana di Falcon sarà curata da 01 Distribution, mentre le vendite internazionali sono affidate a Rai Cinema International Distribution. Con le riprese a Mirafiori, Torino torna così a fare da sfondo a una storia che intreccia industria, potere e vicende personali, riportando sullo schermo uno dei capitoli più significativi della recente storia automobilistica italiana.

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