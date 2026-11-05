Fuga con manovre azzardate a 180 km/h nel Biellese e tentativo di speronamento: tre arresti per droga

BIELLA – Un inseguimento a velocità fino a 180 chilometri orari, manovre pericolose e un tentativo di speronare un’auto della Polizia. Si è conclusa con tre arresti la fuga di altrettanti uomini, fermati dalla Squadra Mobile di Biella dopo un inseguimento iniziato nella zona industriale del capoluogo e terminato a Masserano.

Gli agenti avevano individuato una Jeep Avenger a noleggio, segnalata per appropriazione indebita, con tre persone a bordo. Quando hanno intimato l’alt, il conducente ha accelerato, effettuando sorpassi azzardati e mettendo a rischio gli altri utenti della strada.

Durante la fuga gli occupanti hanno lanciato dal finestrino alcuni involucri, poi recuperati dagli agenti: contenevano otto confezioni di cocaina, per un peso di circa 4,53 grammi. Una volta bloccata l’auto, i tre hanno opposto resistenza e il conducente ha tentato di speronare una vettura della Polizia, senza riuscirci.

Le successive perquisizioni hanno portato al sequestro di circa 1.480 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Gli accertamenti sui telefoni avrebbero inoltre evidenziato contatti con altri soggetti coinvolti nella compravendita di droga.

I tre sono stati arrestati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. A due è stata contestata anche la resistenza a pubblico ufficiale, mentre il conducente dovrà rispondere anche di fuga pericolosa.

Il 3 novembre il giudice ha convalidato gli arresti: per due è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Biella, per il terzo l’obbligo di dimora in un comune della provincia di Milano.

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