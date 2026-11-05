Un altro record per l’aeroporto di Torino: superati con due mesi di anticipo i 5 milioni di passeggeri

TORINO – Nuovo record per l’aeroporto di Torino che oggi supera i 5.006.169 passeggeri complessivamente registrati al 31 dicembre 2025, battendo il record annuale dello scalo con quasi due mesi di anticipo. Un nuovo primato che conferma la crescita dello scalo piemontese e porta il traffico del 2026 già oltre il risultato del miglior anno della sua storia.

I record

Questo traguardo segue altri record assoluti di traffico già stabiliti nel corso dell’anno: da gennaio, ogni mese del 2026 ha segnato il proprio miglior risultato di sempre, superando il corrispondente mese del 2025. Ottobre 2026 si attesta come il miglior mese di sempre per l’Aeroporto di Torino, con 540mila passeggeri movimentati (pari a +25,6% su ottobre 2025), mentre la settimana compresa tra il 26 ottobre e il 1° novembre ha registrato 135mila passeggeri, il valore settimanale più alto nella storia dello scalo.

La stagione invernale 2026/2027, avviata lo scorso 25 ottobre, apre prospettive di ulteriore crescita del traffico grazie al forte ampliamento dell’offerta di voli. Il programma invernale più ricco di sempre per numero di rotte da Torino Airport rafforza la connettività dello scalo e le opportunità di viaggio per i passeggeri.

L’apertura della base Wizz Air, i collegamenti verso nuove destinazioni e l’aumento delle frequenze su mete già servite e a forte domanda sono tra i principali fattori che sostengono lo sviluppo dell’Aeroporto di Torino.

Tra le novità già operative figurano Bilbao, collegata per la prima volta in inverno da Wizz Air e Vueling dal 25 ottobre; Budapest e Bratislava, inaugurate da Ryanair rispettivamente il 25 e il 26 ottobre; Sharm el Sheikh, servita da Wizz Air dal 27 ottobre. Il vettore ha inoltre avviato i voli per Lamezia Terme e Malaga il 25 ottobre e Madrid il 26 ottobre; seguiranno Napoli il 1° dicembre e Suceava il 18 dicembre. La presenza di più compagnie sulle stesse rotte amplia la scelta di giorni e orari e favorisce la competitività delle tariffe.

Proseguono nella winter anche i collegamenti già introdotti in estate: Malaga e Tirana con Ryanair, Roma Fiumicino con Wizz Air e Salerno con Aeroitalia.

Si rafforza inoltre l’offerta dedicata al turismo della neve, a beneficio delle montagne piemontesi e delle Alpi del Nord-Ovest. In Polonia saranno collegati Breslavia, Danzica, Katowice e Varsavia con Wizz Air e Ryanair, cui si affiancherà LOT sulla capitale polacca. Si aggiungeranno Praga con Wizz Air e Ryanair, Riga con airBaltic e, dal Regno Unito, Glasgow Prestwick con Ryanair e Londra Gatwick con Jet2.com.

Aumentano infine le frequenze per Barcellona, Madrid, Malaga e Valencia, Budapest e Tirana, oltre alle destinazioni nazionali Catania, Lamezia Terme, Napoli e Palermo.

Con 24 Paesi collegati, 93 rotte e 62 destinazioni nella stagione invernale, di cui 46 internazionali e 16 nazionali, l’aeroporto si conferma un punto di riferimento strategico per il turismo e per la connettività del Nord-Ovest.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese