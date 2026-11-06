Questo è il racconto del tentativo di un bot Facebook di convincere un utente a partecipare a una chat fraudolenta. Un finto utente Facebook che voleva impersonificare Ace Spagni un vero influencer esperto di intelligenza artificiale ha chiesto l’amicizia che è stata concessa forse in maniera un po’ disattenta a quel punto il finto utente ha iniziato un lavoro di ingegneria sociale con le caratteristiche di una truffa di investimento che usa un bot automatizzato, per agganciare le vittime e portarle su WhatsApp.

Cosa fa il bot (A)

Cosa fa l’utenre attaccato (VP)

La trascrizione della chat:

A: Ciao, sono Ace Spagni e vorrei invitarti a unirti al mio gruppo WhatsApp. Nel gruppo potrai ricevere consigli gratuiti e informazioni affidabili su vari argomenti di investimento. L’iscrizione è completamente gratuita; basta rispondere “sì”

VP: grazie ci penso … ti ho conosciuto da poco ma sei in effetti interessante …

A: Ti interessa unirti al mio gruppo?

VP: manda link

A: Spero che l’adesione a questo gruppo ti sia utile. Per favore, fammi sapere a quale delle seguenti opzioni sei interessato, così potrò invitarti a unirti al gruppo corrispondente: A. Azioni B. Forex C. Criptovalute D. Fondi di investimento E. Obbligazioni governative F. ETF (Exchange Traded Funds)

A: Spero che l’adesione a questo gruppo ti sia utile.

Per evitare che i minorenni si uniscano al gruppo, per favore comunicami la tua età e le ultime cinque cifre del tuo numero WhatsApp, così potrò confermare la tua richiesta di adesione.

VP: scusami ma sono dati personali che non penso di doverti comunicare

A: https://wa.me/393784448789

Clicca sul link e invia un “Ciao” alla mia assistente, Giulia Bianchi. La mia assistente ti inviterà quindi a unirti al gruppo.

A: Va bene, rispetto la tua decisione. Per favore, comunicami le ultime 5,4 cifre del tuo numero di telefono in modo che il mio assistente possa approvare la tua richiesta.

A: Per favore, fammi sapere dopo aver inviato il messaggio, così posso avvisare il mio assistente.

A: La preghiamo di fornire le ultime 5 cifre del suo numero di telefono affinché il mio assistente possa approvare la sua richiesta.

https://wa.me/393784448789

Per prima cosa clicca sul link

Quindi invia il messaggio {777} o {hello} per unirti.

La preghiamo di fornire le ultime 5 cifre del suo numero di telefono affinché il mio assistente possa approvare la sua richiesta.

https://wa.me/393784448789

A: Hai inviato un messaggio? Il mio assistente non l’ha ricevuto. C’è qualche problema?

VP: tutta questa procedura non mi convince

A: Perché dico questo? Hai inviato

VP: come faccio a verificare che sei davvero Ace Spagni

A: In alternativa, puoi cercare l’account del mio assistente 393784448789 su WhatsApp e poi inviargli un messaggio.

VP: Ti videochiamerò stasera, ora sono molto impegnato.

A:Se hai ancora dei dubbi, ritirerò il mio invito e inviterò invece altre persone interessate a unirsi al gruppo. Dato che i posti sono limitati, spero tu capisca

VP: Penso che io possa avere informazioni prima di iscrivermi a un tuo gruppo

A: Ci stai pensando troppo. Vuoi davvero unirti al gruppo? Attenzione, ci sono solo due posti disponibili.

A: Vuoi unirti al gruppo?

VP: non mi interessa chi e il tuo assistente …. dimostrami che sei ace spagni

A: Hai inviato

VP: tu sei Ace Spagni ?

A: Vuoi unirti al gruppo?

VP: si

VP: dove sei ora in che citta ?

A: Italia

VP: Vuoi unirti al gruppo? Attenzione, il prossimo posto potrebbe essere già occupato.

A: Ho ritirato il mio invito nei vostri confronti.

VP: no

A: Va bene, rispetto la tua decisione. Per favore, comunicami le ultime 5,4 cifre del tuo numero di telefono in modo che il mio assistente possa approvare la tua richiesta.

VP: basta che mi dai informazioni utili per essere piu sicuro di chi sei

A: La decisione di unirti al gruppo spetta a te; al momento sono molto impegnato.

A: Sono l’amministratore delegato di AI Strategist e Cuadro. Cuadro si occupa principalmente di aiutare aziende e studi professionali a ottimizzare e automatizzare i processi utilizzando l’intelligenza artificiale per supportare una crescita sostenibile.

A: Questa è l’ultima volta che riceverai un invito a unirti al gruppo. Rispondi {Sì} per unirti, oppure rispondi {No} per confermare che non desideri unirti.

VP: aspetta dimmi almeno quando sei nato io conosco la vera data di nascita di acespagni

A: pollice su

A: Va bene, rispetto la tua decisione. Per favore, comunicami le ultime 5,4 cifre del tuo numero di telefono in modo che il mio assistente possa approvare la tua richiesta.

A: https://wa.me/393784448789

Clicca sul link e invia un “Ciao” alla mia assistente, Giulia Bianchi. La mia assistente ti inviterà quindi a unirti al gruppo.

VP: grazie faccio buona giornata

A: Hai inviato un messaggio? Il mio assistente è in attesa del tuo messaggio.

VP: si mi sono collegato

A: Il mio assistente non ha ricevuto il tuo messaggio.

VP: quale messaggio ?

A: https://wa.me/393784448789

Per prima cosa clicca sul link

Quindi invia il messaggio {777} o {hello} per unirti.

VP: lo ho fatto

A: Invia al mio assistente il messaggio {hello} o {777} in modo che possa invitarti a unirti al gruppo pertinente

Potresti per favore fare uno screenshot così posso avvisare il mio assistente?

VP: come si fa a fare uno screenshot con un computer windows

A: pollice verso alto

Hai inviato un messaggio al mio assistente?

VP: non so come fare screenshot,

A: OK,

https://wa.me/393784448789

wa.me

VP: sono le istruzioni per fare lo screenshot ?

A: Dopo aver cliccato sul link, puoi inviare un messaggio al mio assistente. Invia un messaggio al mio assistente con scritto {Ciao}.

A: NO,

A: Hai inviato il messaggio?

Hai inviato un messaggio al mio assistente?

Ho ritirato il mio invito nei vostri confronti.

Ti inviterò nuovamente a unirti al gruppo più tardi; il gruppo precedente è al completo.