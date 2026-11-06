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Chattare online con l’account di un fake influencer: Da Facebook a WhatsApp come funziona la truffa di investimento
Ingegneria sociale con un bot automatizzato, per agganciare le vittime e portarle su WhatsApp e truffarle
Questo è il racconto del tentativo di un bot Facebook di convincere un utente a partecipare a una chat fraudolenta. Un finto utente Facebook che voleva impersonificare Ace Spagni un vero influencer esperto di intelligenza artificiale ha chiesto l’amicizia che è stata concessa forse in maniera un po’ disattenta a quel punto il finto utente ha iniziato un lavoro di ingegneria sociale con le caratteristiche di una truffa di investimento che usa un bot automatizzato, per agganciare le vittime e portarle su WhatsApp.
Cosa fa il bot (A)
- Un contatto a freddo con una promessa allettante: “consigli gratuiti e informazioni affidabili” sugli investimenti, iscrizione gratuita. È l’esca classica.
- Un tentativo di spostare su WhatsApp la conversazione l’obiettivo è portare fuori da Facebook, dove l’account può essere segnalato e rimosso, verso un canale più difficile da controllare. Nei gruppi WhatsApp di questo tipo di solito compaiono falsi “analisti”, finti utenti entusiasti con screenshot di guadagni e, a un certo punto, la proposta di investire su una piattaforma fraudolenta.
- Richiesta di dati personali con pretesti: età e ultime cifre del numero di telefono “per evitare i minorenni”. Il pretesto non regge: servono a profilare e a confermare che il tuo numero è attivo.
- Pressione e scarsità artificiale: “solo due posti disponibili”, “ultima volta che ricevi l’invito”, “ci stai pensando troppo”, “ritirerò il mio invito”. Sono tattiche per impedire di riflettere.
- Un “assistente” con nome femminile (Giulia Bianchi): serve a dare l’impressione di una struttura organizzata. Il numero è un’utenza italiana (+39) ma questo non dice nulla su chi ci sia dietro.
- Messaggi strani e incoerenti: “5,4 cifre”, “{777} o {hello}”, il passaggio da “Ti” a “La preghiamo”, risposte come “pollice su” o “Hai inviato” troncato, un “No,” a metà frase. Sono segni di un sistema automatico o di testo tradotto male)che non ha una vera comprensione della conversazione.
- Non risponde mai alle tue domande: alla richiesta di dimostrare di essere Ace Spagni risponde “Italia” e poi cita ruoli aziendali (AI Strategist, Cuadro) senza alcuna prova. Alla domanda sulla data di nascita risponde con un emoji. Ignora la richiesta di una videochiamata.
- Contraddizioni: dice di aver ritirato l’invito e subito dopo lo ripropone, di essere “molto impegnato” e insieme insiste in modo ossessivo.
- L’impersonificazione: usa il nome di una persona reale Ace Spagni dando parvenze vere a un clone o un profilo creato con foto e nome copiati.
Cosa fa l’utenre attaccato (VP)
- Ha avuto i riflessi giusti: si èrifiutato di dare dati personali, ha detto che la procedura non convinceva, ha chiesto di verificare l’identità e ha proposto una videochiamata, che è la richiesta che mette più in difficoltà un impostore. L’idea della domanda sulla data di nascita “che solo il vero Ace conosce” è ottima come test.
- Il tono iniziale (“sei in effetti interessante”) e il “sì” a “Vuoi unirti al gruppo?” è stato letto dal bot come interesse e per restare nella lista dei contatti “caldi”.
- Ha sostenuto di essersi collegato al numero WhatsApp, senza farlo davvero è ha preso tempo per ottenere maggiori informazioni
La trascrizione della chat:
A: Ciao, sono Ace Spagni e vorrei invitarti a unirti al mio gruppo WhatsApp. Nel gruppo potrai ricevere consigli gratuiti e informazioni affidabili su vari argomenti di investimento. L’iscrizione è completamente gratuita; basta rispondere “sì”
VP: grazie ci penso … ti ho conosciuto da poco ma sei in effetti interessante …
A: Ti interessa unirti al mio gruppo?
VP: manda link
A: Spero che l’adesione a questo gruppo ti sia utile. Per favore, fammi sapere a quale delle seguenti opzioni sei interessato, così potrò invitarti a unirti al gruppo corrispondente: A. Azioni B. Forex C. Criptovalute D. Fondi di investimento E. Obbligazioni governative F. ETF (Exchange Traded Funds)
A: Spero che l’adesione a questo gruppo ti sia utile.
Per evitare che i minorenni si uniscano al gruppo, per favore comunicami la tua età e le ultime cinque cifre del tuo numero WhatsApp, così potrò confermare la tua richiesta di adesione.
VP: scusami ma sono dati personali che non penso di doverti comunicare
A: https://wa.me/393784448789
Clicca sul link e invia un “Ciao” alla mia assistente, Giulia Bianchi. La mia assistente ti inviterà quindi a unirti al gruppo.
A: Va bene, rispetto la tua decisione. Per favore, comunicami le ultime 5,4 cifre del tuo numero di telefono in modo che il mio assistente possa approvare la tua richiesta.
A: Per favore, fammi sapere dopo aver inviato il messaggio, così posso avvisare il mio assistente.
A: La preghiamo di fornire le ultime 5 cifre del suo numero di telefono affinché il mio assistente possa approvare la sua richiesta.
https://wa.me/393784448789
Per prima cosa clicca sul link
Quindi invia il messaggio {777} o {hello} per unirti.
La preghiamo di fornire le ultime 5 cifre del suo numero di telefono affinché il mio assistente possa approvare la sua richiesta.
https://wa.me/393784448789
A: Hai inviato un messaggio? Il mio assistente non l’ha ricevuto. C’è qualche problema?
VP: tutta questa procedura non mi convince
A: Perché dico questo? Hai inviato
VP: come faccio a verificare che sei davvero Ace Spagni
A: In alternativa, puoi cercare l’account del mio assistente 393784448789 su WhatsApp e poi inviargli un messaggio.
VP: Ti videochiamerò stasera, ora sono molto impegnato.
A:Se hai ancora dei dubbi, ritirerò il mio invito e inviterò invece altre persone interessate a unirsi al gruppo. Dato che i posti sono limitati, spero tu capisca
VP: Penso che io possa avere informazioni prima di iscrivermi a un tuo gruppo
A: Ci stai pensando troppo. Vuoi davvero unirti al gruppo? Attenzione, ci sono solo due posti disponibili.
A: Vuoi unirti al gruppo?
VP: non mi interessa chi e il tuo assistente …. dimostrami che sei ace spagni
A: Hai inviato
VP: tu sei Ace Spagni ?
A: Vuoi unirti al gruppo?
VP: si
VP: dove sei ora in che citta ?
A: Italia
VP: Vuoi unirti al gruppo? Attenzione, il prossimo posto potrebbe essere già occupato.
A: Ho ritirato il mio invito nei vostri confronti.
VP: no
A: Va bene, rispetto la tua decisione. Per favore, comunicami le ultime 5,4 cifre del tuo numero di telefono in modo che il mio assistente possa approvare la tua richiesta.
VP: basta che mi dai informazioni utili per essere piu sicuro di chi sei
A: La decisione di unirti al gruppo spetta a te; al momento sono molto impegnato.
A: Sono l’amministratore delegato di AI Strategist e Cuadro. Cuadro si occupa principalmente di aiutare aziende e studi professionali a ottimizzare e automatizzare i processi utilizzando l’intelligenza artificiale per supportare una crescita sostenibile.
A: Questa è l’ultima volta che riceverai un invito a unirti al gruppo. Rispondi {Sì} per unirti, oppure rispondi {No} per confermare che non desideri unirti.
VP: aspetta dimmi almeno quando sei nato io conosco la vera data di nascita di acespagni
A: pollice su
A: Va bene, rispetto la tua decisione. Per favore, comunicami le ultime 5,4 cifre del tuo numero di telefono in modo che il mio assistente possa approvare la tua richiesta.
A: https://wa.me/393784448789
Clicca sul link e invia un “Ciao” alla mia assistente, Giulia Bianchi. La mia assistente ti inviterà quindi a unirti al gruppo.
VP: grazie faccio buona giornata
A: Hai inviato un messaggio? Il mio assistente è in attesa del tuo messaggio.
VP: si mi sono collegato
A: Il mio assistente non ha ricevuto il tuo messaggio.
VP: quale messaggio ?
A: https://wa.me/393784448789
Per prima cosa clicca sul link
Quindi invia il messaggio {777} o {hello} per unirti.
VP: lo ho fatto
A: Invia al mio assistente il messaggio {hello} o {777} in modo che possa invitarti a unirti al gruppo pertinente
Potresti per favore fare uno screenshot così posso avvisare il mio assistente?
VP: come si fa a fare uno screenshot con un computer windows
A: pollice verso alto
Hai inviato un messaggio al mio assistente?
VP: non so come fare screenshot,
A: OK,
https://wa.me/393784448789
wa.me
VP: sono le istruzioni per fare lo screenshot ?
A: Dopo aver cliccato sul link, puoi inviare un messaggio al mio assistente. Invia un messaggio al mio assistente con scritto {Ciao}.
A: NO,
A: Hai inviato il messaggio?
Hai inviato un messaggio al mio assistente?
Ho ritirato il mio invito nei vostri confronti.
Ti inviterò nuovamente a unirti al gruppo più tardi; il gruppo precedente è al completo.
I consigli su come agire in queste situazioni
- Non fornire nessun dato (telefono, età, documenti) e non cliccare altri link.
- Segnalare e bloccare l’account Facebook, e fare lo stesso con il numero WhatsApp.
- Se Ace Spagni è una persona reale, avvisarlo tramite i suoi canali ufficiali che esiste un profilo che lo imita.
- Segnalare il caso alla Polizia Postale
- Se fosse stato inviato denaro o dati sensibili, avvisare Polizia e eventuale banca con urgenza.
- Diffidare di qualsiasi gruppo che prometta consigli di investimento gratuiti arrivati da un contatto non richiesto, soprattutto se c’è fretta e posti limitati.
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