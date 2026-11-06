Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 6 novembre 2026: i numeri vincenti

Nuovo appuntamento con la fortuna: l’estrazione del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto di oggi torna a far sognare chi spera nel colpo che cambia la vita. L’attenzione di milioni di appassionati è puntata tutta sulla sestina vincente del SuperEnalotto, il cui Jackpot per il concorso odierno ha raggiunto la somma da capogiro di 50,3 milioni di euro.

In questo articolo scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle undici ruote del Lotto, i simboli abbinati al Simbolotto e la combinazione fortunata che potrebbe regalare il montepremi milionario.

Ecco i numeri del Lotto di venerdì 6 novembre 2026:

in aggiornamento

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 6 novembre sono:

in aggiornamento

Numero oro:

Doppio oro:

Extra:

I numeri del Superenalotto del 6 novembre 2026:

La combinazione vincente è: in aggiornamento

Il numero Jolly è:

Il numero Superstar è:

Il Jackpot del Superenalotto: 50.3 milioni di euro.

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di sabato 7 novembre 2026:

I numeri ritardatari in assoluto:

in aggiornamento

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 7 novembre:

in aggiornamento

I simboli estratti al Simbolotto

in aggiornamento

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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