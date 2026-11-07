A Borgaro Torinese una banda ha fatto esplodere un bancomat: da quantificare il bottino portato via

BORGARO TORINESE – Torna a colpire nel Torinese la cosiddetta banda della marmotta, il gruppo criminale specializzato negli assalti ai bancomat mediante l’utilizzo di esplosivo.

Nel corso della notte, un violento boato ha scosso il sonno dei residenti di Borgaro Torinese, intorno alle ore 4:00, proveniente da via Caselle. Nel mirino dei malviventi è finito lo sportello automatico della filiale della Banca Bper.

Stando alle prime ricostruzioni, l’azione è stata condotta da un commando composto da almeno quattro persone, tutte con il volto travisato. Dopo la detonazione, i criminali si sono introdotti rapidamente tra le macerie del terminale per arraffare il denaro contante.

L’ammontare complessivo del bottino e l’entità dei danni strutturali subiti dall’istituto di credito sono attualmente in corso di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Venaria Reale, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili.

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