Calcio serie A femminile: tre punti importanti per la Juventus Women, battuto il Sassuolo per 2-1

BIELLA – Successo per la Juventus Women che conquista tre punti importanti nella sesta giornata di Serie A Women, superando 2-1 in rimonta il Sassuolo allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella. Dopo il vantaggio ospite firmato da Clelland nel primo tempo, le bianconere di Isaac Guerrero ribaltano il risultato nella ripresa grazie alle reti di Alba Redondo e Cecilia Salvai.

La partita

La Juventus parte con determinazione e all’8′ prova a rendersi pericolosa con una punizione di Schatzer, che termina a lato. Cinque minuti più tardi è Carbonell a cercare la conclusione, respinta dalla difesa neroverde. Al 20′, però, è il Sassuolo a trovare il vantaggio: Brustia mette un pallone in mezzo dalla destra e Clelland, con una conclusione al volo, supera Rusek portando avanti le ospiti.

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Le bianconere reagiscono e cercano con insistenza il pareggio. Al 28′ Serturini impegna Benz con un tiro dalla destra, mentre al 39′ è ancora la numero 15 juventina a rendersi protagonista di una doppia occasione, trovando in entrambe le circostanze la risposta del portiere avversario. Nel finale di frazione Redondo serve di testa Sarriegi in area, ma la difesa del Sassuolo interviene in anticipo. Si va così all’intervallo con le ospiti avanti 1-0.

La Juventus torna in campo nella ripresa con Sylla al posto di D’Auria e aumenta la pressione offensiva. All’8′ proprio Sylla sfiora il pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, mentre al 14′ Bartel prova a sorprendere Benz, che blocca la conclusione. Al 21′ è ancora Sylla a cercare la porta, trovando soltanto l’esterno della rete.

La spinta delle bianconere viene premiata al 72′: Bartel mette in mezzo un tiro-cross che trova Redondo pronta a intervenire in area e a firmare con il destro il gol dell’1-1.

La Juventus continua ad attaccare e al 77′ completa la rimonta. Chiba, entrata da pochi minuti, si coordina per una conclusione al volo di sinistro che colpisce l’incrocio dei pali. Sul pallone si avventa Salvai, che di testa trova la rete del 2-1.

Nel finale le bianconere gestiscono il vantaggio fino al triplice fischio, conquistando una vittoria in rimonta davanti al proprio pubblico. Tre punti preziosi per la squadra di Isaac Guerrero, capace di reagire allo svantaggio iniziale e ribaltare il risultato nella seconda frazione di gioco.

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