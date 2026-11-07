Calcio Serie A: Toro-Lecce finisce 1 a 1

TORINO – Il Torino frena la sua corsa all’Olimpico Grande Torino, bloccato sull’1 a 1 contro il Lecce in un match deciso dagli episodi e da un finale al cardiopalma. Un risultato che, per quanto visto nell’arco dei novanta minuti, rispecchia fedelmente l’equilibrio del campo.

La partita

La partita si è sviluppata su due binari differenti. Nella prima frazione, i granata hanno a lungo tenuto in mano il pallino del gioco e il controllo del possesso palla, mostrando però una manovra sterile e faticando a pungere dalle parti della porta avversaria.

Il copione si è sbloccato nella ripresa. A rompere l’equilibrio ci ha pensato la fortuna, sotto forma di una sfortunata deviazione di Gaspar che ha spianato la strada al vantaggio del Toro. Ma la gioia dei padroni di casa è durata il tempo di subire la replica degli ospiti: il neoentrato N’dri, complice a sua volta una deviazione decisiva, ha gelato lo stadio firmando il definitivo pareggio.

È stato tuttavia nei minuti finali che il match ha regalato le emozioni più intense. Un vero e proprio assalto da ambo le parti, con occasioni in sequenza e il rammarico più grande stampato sulla traversa colpita da Adams, vicinissimo al gol vittoria che avrebbe fatto esplodere i tifosi granata.

Toro a 14 punti in classifica.

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