A Santena sarà lutto cittadino per la morte di Edoardo Caparelli, il giovane aveva già perso la sorella di 15 anni

SANTENA – Una intera città si stringe nel dolore per la perdita prematura di Edoardo Caparelli, il giovane di 20 anni deceduto dopo essere rimasto coinvolto in un brutto scontro stradale a Buriasco.

Caparelli, di Santena, era uno studente di Economia e Statistica all’università di Torino ed era appassionato di calcio. Era conosciuto per la sua partecipazione attiva nell’Associazione Francesca Caparelli, dedicata a sua sorella, scomparsa alcuni anni fa a soli 15 anni dopo la diagnosi di un tumore.

E proprio a Santena il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali del ragazzo.

La Città di Santena esprime profondo dolore e commozione per la tragica scomparsa di Edoardo Caparelli, il giovane di 20 anni deceduto questa mattina a seguito del grave incidente stradale avvenuto sabato 7 novembre a Buriasco.

Una notizia che ha profondamente colpito l’intera comunità santenese, dove Edoardo era conosciuto e apprezzato, anche per la sua passione per il calcio e il suo impegno sportivo come portiere del San Luigi Santena.

Il sindaco Roberto Ghio, la Giunta comunale e tutti i consiglieri, di maggioranza e di minoranza, si uniscono in un sentimento di sincero e profondo cordoglio, esprimendo vicinanza alla famiglia Caparelli, agli amici, ai compagni di squadra e a tutte le persone che hanno condiviso con Edoardo il suo percorso di vita.

La tragedia colpisce una famiglia già duramente segnata dalla perdita della figlia Francesca, scomparsa nel 2018 a soli 15 anni. Dal ricordo di Francesca è nata CI.FRA – Associazione Francesca Caparelli ODV, una realtà profondamente legata alla comunità santenese, impegnata nella promozione della prevenzione oncologica, della cultura della donazione e della solidarietà. Attraverso iniziative come il Festival della Donazione, momenti di sensibilizzazione, attività sportive e occasioni di partecipazione collettiva, l’associazione ha saputo trasformare la memoria di Francesca in un impegno concreto a beneficio del territorio.

Un percorso che testimonia il forte legame della famiglia Caparelli con Santena e che rende ancora più profondo il dolore condiviso oggi dall’intera cittadinanza.

In segno di cordoglio e di vicinanza alla famiglia, l’Amministrazione comunale proclamerà il lutto cittadino nella giornata in cui si svolgeranno le esequie di Edoardo, le cui modalità saranno comunicate successivamente.

Un gesto di raccoglimento e partecipazione collettiva, attraverso il quale la Città di Santena intende rendere omaggio alla memoria di Edoardo e testimoniare la vicinanza di un’intera comunità alla famiglia Caparelli.

Santena si unisce nel ricordo di Edoardo e Francesca, con rispetto e affetto, condividendo il dolore di una famiglia che tanto ha dato alla propria comunità.