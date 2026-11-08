Seguici su

CronacaTorino

A Santena sarà lutto cittadino per la morte di Edoardo Caparelli, il giovane aveva già perso la sorella di 15 anni

Santena si stringe nel dolore

Valentina Dattilo

Pubblicato

28 minuti fa

il

Aggiungi Quotidiano Piemontese comeFonte preferita su Google

SANTENA – Una intera città si stringe nel dolore per la perdita prematura di Edoardo Caparelli, il giovane di 20 anni deceduto dopo essere rimasto coinvolto in un brutto scontro stradale a Buriasco.

Caparelli, di Santena, era uno studente di Economia e Statistica all’università di Torino ed era appassionato di calcio. Era conosciuto per la sua partecipazione attiva nell’Associazione Francesca Caparelli, dedicata a sua sorella, scomparsa alcuni anni fa a soli 15 anni dopo la diagnosi di un tumore.

E proprio a Santena il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali del ragazzo.

La Città di Santena esprime profondo dolore e commozione per la tragica scomparsa di Edoardo Caparelli, il giovane di 20 anni deceduto questa mattina a seguito del grave incidente stradale avvenuto sabato 7 novembre a Buriasco.

Una notizia che ha profondamente colpito l’intera comunità santenese, dove Edoardo era conosciuto e apprezzato, anche per la sua passione per il calcio e il suo impegno sportivo come portiere del San Luigi Santena.

Il sindaco Roberto Ghio, la Giunta comunale e tutti i consiglieri, di maggioranza e di minoranza, si uniscono in un sentimento di sincero e profondo cordoglio, esprimendo vicinanza alla famiglia Caparelli, agli amici, ai compagni di squadra e a tutte le persone che hanno condiviso con Edoardo il suo percorso di vita.

La tragedia colpisce una famiglia già duramente segnata dalla perdita della figlia Francesca, scomparsa nel 2018 a soli 15 anni. Dal ricordo di Francesca è nata CI.FRA – Associazione Francesca Caparelli ODV, una realtà profondamente legata alla comunità santenese, impegnata nella promozione della prevenzione oncologica, della cultura della donazione e della solidarietà. Attraverso iniziative come il Festival della Donazione, momenti di sensibilizzazione, attività sportive e occasioni di partecipazione collettiva, l’associazione ha saputo trasformare la memoria di Francesca in un impegno concreto a beneficio del territorio.

Un percorso che testimonia il forte legame della famiglia Caparelli con Santena e che rende ancora più profondo il dolore condiviso oggi dall’intera cittadinanza.

In segno di cordoglio e di vicinanza alla famiglia, l’Amministrazione comunale proclamerà il lutto cittadino nella giornata in cui si svolgeranno le esequie di Edoardo, le cui modalità saranno comunicate successivamente.

Un gesto di raccoglimento e partecipazione collettiva, attraverso il quale la Città di Santena intende rendere omaggio alla memoria di Edoardo e testimoniare la vicinanza di un’intera comunità alla famiglia Caparelli.

Santena si unisce nel ricordo di Edoardo e Francesca, con rispetto e affetto, condividendo il dolore di una famiglia che tanto ha dato alla propria comunità.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *