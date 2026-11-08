CronacaTorino
Non ce l’ha fatta il 20enne rimasto gravemente ferito nello scontro stradale a Buriasco
Il 20enne coinvolto nello scontro era stato trasferito al CTO di Torino, ma qui è deceduto per le ferite
TORINO – Tragico epilogo per il 20enne rimasto coinvolto in un brutto scontro stradale a Buriasco: il giovane è morto in ospedale, troppo gravi le ferite riportate.
Cosa è successo
Il sinistro stradale ha coinvolto due automobili che si sono scontrate sulla strada provinciale 138 in regione Appendini intorno alle 19 di ieri, 7 novembre. Cinque le persone rimaste ferite, in particolare il 20enne è apparso subito essere il più grave. È stato quindi trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Pinerolo.
Dopo le prime cure è stato quindi trasferito al CTO di Torino. Qui purtroppo è deceduto per l’importante trauma facciale subito.
Si indaga per stabilire come siano andate le cose.
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