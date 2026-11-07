Scontro stradale a Buriasco: cinque persone ferita, un ventenne è grave in ospedale

BURIASCO – Un brutto scontro stradale si è verificato nella serata di oggi Buriasco.

Cosa è successo

Il sinistro stradale ha coinvolto due automobili che si sono scontrate sulla strada provinciale 138 in regione Appendini intorno alle 19. Cinque le persone rimaste ferite, in particolare un giovane di 20 anni risulta essere il più grave. È stato quindi trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Pinerolo; gli altri coinvolti nello schianto sono stati portati all’ospedale di Pinerolo e al San Luigi.

Sul luogo del sinistro il personale del 118 con diverse ambulanze e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

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