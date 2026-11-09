Edilizia ed evasione: società con finta sede all’estero, smascherata frode da 1,7 milioni

CUNEO – La guardia di finanza di Cuneo ha sgominato una maxi-evasione fiscale da oltre 1,7 milioni di euro nel settore dell’edilizia, smascherando un sistema di falsa delocalizzazione all’estero.

L’operazione, condotta dai finanzieri della Compagnia di Mondovì, ha fatto luce su un caso di esterovestizione societaria: una tecnica con cui le aziende spostano fittiziamente la propria sede legale in un Paese estero – in questo caso la Romania – per godere di una fiscalità più vantaggiosa, pur continuando a gestire il business dall’Italia.

Come funzionava la frode

Dalle verifiche delle Fiamme Gialle è emerso che il “cuore” gestionale e decisionale della società si trovava in realtà a Mondovì, dove gli amministratori risiedevano stabilmente. Di fatto, l’azienda operava quasi interamente in Italia, occupandosi di ristrutturazioni edili in Emilia-Romagna in regime di subappalto.

Considerando la società come un “evasore totale”, i controlli hanno permesso di ricondurre l’intero volume d’affari e i relativi profitti sotto la giurisdizione fiscale italiana, applicando il principio della “tassazione su base mondiale”.

Il bilancio dell’operazione

L’attività investigativa ha portato all’emersione di redditi sottratti a tassazione per oltre 1,7 milioni di euro. Oltre all’imposta sui redditi, sono state contestate diverse violazioni in materia di IRAP e di ritenute IRPEF, relative a oltre 17 lavoratori dipendenti impiegati dall’azienda.

Dall’azione della guardia di finanza arriva un richiamo sull’impatto di questi illeciti: l’evasione fiscale altera la libera concorrenza sul mercato, danneggia le imprese rispettose delle regole e sottrae risorse preziose ai servizi e alle fasce sociali più deboli.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese