Il paracadute non si apre, a perdere la vita è Vincenzo Criscuolo di 35 anni

VERCELLI – Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri in via Lamporo, nei pressi del campo volo di Vercelli. Qui un uomo di 35 anni ha perso la vita per un incidente con il paracadute: la vittima è Vincenzo Criscuolo. L’uomo, appassionato paracadutista, era originario di Caserta, si era trasferito a Milano per lavoro ma era conosciuto anche a Vercelli.

Cosa è successo

Secondo le prime informazioni, il 35enne si trovava al campo per un’attività di volo con il paracadute. Il lancio è partito da un Pilatus Porter, un aereo a 10 posti organizzato dalla scuola di paracadutismo Vzone Skyline con sede all’aeroporto di Vercelli.

Scelti dalla redazione Millari muore a Cumiana: fatale un problema al paracadute a pochi metri da terra

L’allarme è scattato alle 14.30. Criscuolo si è schiantato al suolo: il paracadute, infatti, si sarebbe aperto solo parzialmente. Alcuni testimoni lo avrebbero visto scendere avvitandosi negli ultimi metri.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con una ambulanza da Vercelli, ma per il 35enne non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e cui spettano le indagini che dovranno chiarire cosa è successo e se ci sono state delle irregolarità. Per esempio, il terreno all’angolo tra via Lamporo e via Canton Biliemme, dove è avvenuto lo schianto, è chiamato “fuori campo”, perché normalmente i paracadutisti dovrebbero atterrare sulla pista dell’aeroporto. Criscuolo non sarebbe dovuto atterrare lì.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese