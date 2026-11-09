Lunedì comincia con nuvole e deboli piogge, in attesa di una nuova intensa perturbazione sul Piemonte

TORINO – La prima importante nevicata della stagione ha interessato le montagne del Piemonte regalandoci paesaggi da fiaba e tipicamente invernali.

Sul Piemonte la presenza di aria umida nei bassi strati ha determinato – nel weekend – la persistenza di una copertura nuvolosa bassa su pianure e colline, anche con delle locali pioviggini a ridosso della fascia pedemontana, ma con parziali schiarite nel corso di domenica più ampie lungo il comparto alpino.

Le previsioni

Inoltre, come riportato dal meteorologo Andrea Vuolo, un’estesa circolazione depressionaria in approfondimento in aperto Atlantico convoglia verso il Nord Italia umide correnti sud-occidentali che causeranno un inizio di settimana con molte nubi e il passaggio di una serie di perturbazioni, questa volta più attive sui settori alpini confinali, sulle aree appenniniche verso la Liguria e sul Triveneto, tuttavia con un marcato rialzo dello zero termico che si porterà fin verso i 3000 metri, ad eccezione – inizialmente – dell’estremo alto Piemonte.

Ci attende infatti un lunedì molto nuvoloso con deboli precipitazioni in accentuazione sulle aree alpine nel pomeriggio-sera, nonché sull’Appennino alessandrino e a tratti sulle pianure orientali, con fenomeni che persisteranno anche nella prima parte di martedì.

Altrove molte nubi e possibili pioviggini sparse e intermittenti, in attesa poi di un mercoledì nebbioso. Le temperature, su pianure e colline, risulteranno comprese tra 5 e 8 °C nei valori minimi e tra 8 e 12 °C in quelli massimi, localmente superiori martedì pomeriggio.

In attesa poi di una possibile intensa perturbazione in transito tra giovedì e venerdì.

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