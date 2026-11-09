Torino si prepara all’invasione dei 10mila runner: City Marathon raddoppia e trasforma il weekend in festa dello sport

TORINO – Il capoluogo piemontese si trasforma nella capitale della corsa per un fine settimana all’insegna dei grandi numeri, dell’internazionalità e della solidarietà. Nel weekend di fine novembre va in scena la FIAT Torino City Marathon, un appuntamento che punta al traguardo record di 10.000 iscritti complessivi equamente divisi tra la prova regina (42,195 km) e la mezza maratona.

Un evento che valica ampiamente i confini piemontesi: per la maratona gli atleti stranieri rappresentano il 35% degli iscritti, mentre gli italiani provenienti da fuori regione sfiorano il 62%. Numeri straordinari anche per la mezza maratona, che registra il 30% di presenze estere e il 44% di partecipanti da altre regioni italiane.

Il programma e le novità del percorso

Il programma entra nel vivo sabato 28 novembre alle 10:30 nel Parco del Valentino con la FIAT Torino City Run (5 km). La prova non competitiva sosterrà la ricerca dell’Istituto Nazionale Oncologico di Candiolo grazie al charity partner Santander, che donerà 5 euro per ciascun iscritto.

Domenica 29 novembre spazio alle gare competitive con partenza unificata alle 8:30 da piazza Vittorio Veneto. Il tracciato, certificato FIDAL e inserito nel calendario internazionale AIMS, toccherà i comuni di Moncalieri, Beinasco e Nichelino sotto il patrocinio della Città Metropolitana.

Per garantire la massima sicurezza a fronte dell’alta affluenza, gli organizzatori hanno sdoppiato i traguardi d’arrivo:

Maratona: arrivo scenografico nel cuore di Torino, in Piazza Castello.

Mezza Maratona: traguardo posizionato presso il complesso commerciale “I Viali” di Nichelino.

Economia, sostenibilità e territorio

L’edizione di quest’anno segna un’importante sinergia con il Politecnico di Torino: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione analizzerà e certificherà i flussi d’impatto generati dall’evento, restituendo i dati ufficiali nel marzo 2027.

Punto di riferimento logistico per atleti e accompagnatori sarà il Village della Torino City Marathon, allestito negli spazi di Green Pea al Lingotto. Oltre alla consegna dei pettorali e dei pacchi gara, l’area ospiterà le eccellenze produttive locali ed eventi dedicati al benessere, alla salute e alla cultura dello sport.

Le iscrizioni sono possibili sino a venerdì 20 novembre sul portale www.endu.net/it alla pagina https://www.endu.net/it/events/torinocitymarathon/book.

Per iscriversi alla FIAT Torino City Half Marathon e alla FIAT Torino City Run i link sono https://www.endu.net/it/events/torino-city-half-marathon/book https://www.endu.net/it/events/torino-city-run/book

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