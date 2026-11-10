Arci Torino inaugura la nuova sede in corso Regio Parco: acquistati 180 metri quadrati

TORINO – Arci Torino inaugura giovedì 12 novembre alle 18 la nuova sede in corso Regio Parco 15 bis, dove il Comitato si è trasferito lasciando gli storici locali di via Verdi 34. Al taglio del nastro sarà presente anche il presidente nazionale dell’associazione, Walter Massa.

La nuova sede si estende su 180 metri quadrati ed è stata acquistata da Arci Torino, entrando così a far parte del patrimonio dell’associazione. Gli spazi comprendono quattro ambienti destinati a uffici e colloqui, due aree operative con diverse postazioni di lavoro, una sala riunioni e una zona per l’accoglienza. Sono presenti anche locali per l’archiviazione e un’area tecnica.

“Abbiamo deciso di acquistare questa sede perché volevamo fare un investimento che rimanesse anche per il futuro”, spiega il presidente di Arci Torino, Daniele Mandarano. “Siamo una rete di oltre 220 circoli e più di 80mila soci, e il lavoro del Comitato è soprattutto quello di sostenere questa rete e accompagnare le tante attività che porta avanti. Avere una sede nostra ci permette di farlo meglio”.

Mandarano sottolinea però che il trasferimento non cambia la presenza diffusa dell’associazione sul territorio: “Il nostro lavoro non si ferma a corso Regio Parco. Abbiamo diverse sedi, siamo presenti in tutta la città e portiamo avanti progetti e attività in tanti luoghi diversi. Questa nuova sede si inserisce in una presenza che ogni giorno costruiamo insieme ai nostri circoli e ai nostri soci”.

Orari e servizi per i circoli

Nei nuovi locali troveranno posto la presidenza del Comitato, la segreteria, gli uffici amministrativi e della comunicazione e il Centro Servizi, che offre assistenza ai circoli e alle associazioni affiliate.

La sede sarà aperta il lunedì, martedì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19; il mercoledì e giovedì dalle 14 alle 19.

Il Centro Servizi mette a disposizione delle oltre 220 realtà della rete Arci consulenze e supporto per la costituzione e la gestione delle associazioni, la redazione degli statuti e gli adempimenti previsti per gli enti del Terzo Settore. Tra le attività offerte ci sono assistenza amministrativa, fiscale e contabile, consulenza del lavoro e gestione del personale, supporto legale e contrattuale, indicazioni su sicurezza e autorizzazioni, progettazione e ricerca di bandi e finanziamenti.

Sono disponibili anche servizi per il tesseramento, le assicurazioni e le convenzioni, oltre a consulenze su SIAE e diritto d’autore, formazione e aggiornamento.

Le altre sedi e i progetti sul territorio

La nuova sede di corso Regio Parco sarà il principale punto di riferimento per il Comitato e per i servizi alla rete associativa, ma le attività di Arci Torino continueranno a essere distribuite in diversi luoghi della città.

Al Polo del ’900, in piazzetta Antonicelli, si trovano l’area cultura, l’ufficio progetti, Jass Is Dead e gli uffici di Arci Piemonte. Ai Murazzi del Po, nelle arcate 10-12, ha sede DesTEENazione Torino, progetto dedicato all’educativa e al protagonismo giovanile.

In via Stampatori 5 si trova Stampé, atelier di animazione sociale e spazio espositivo permanente. Il Circolo Anatra Zoppa, in via Courmayeur 5, ospita invece l’area Margini e Diritti e il progetto Fooding.

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