In provincia di Asti 13.078 pensionati avrebbero trattamenti superiori a quattro volte il minimo INPS: è la stima pubblicata da un’elaborazione de Il Sole 24 Ore su dati INPS. La riduzione della rivalutazione per gli assegni sopra quella soglia, però, è una proposta contenuta nel disegno di legge di bilancio 2027: non è una misura approvata né già applicata.

Secondo la stessa stima, la platea equivale al 22,5% dei pensionati residenti nella provincia. La fonte riferisce inoltre che oltre il 10% del totale provinciale avrebbe un trattamento superiore a cinque volte il minimo. Il prospetto originario dell’elaborazione e la sua metodologia non sono disponibili nei materiali consultati, quindi i dati locali non possono essere verificati in modo indipendente.

Le percentuali previste dalla proposta

L’articolo 55 del disegno di legge presentato alla Camera propone per il 2027 percentuali differenziate di rivalutazione automatica, in base all’importo complessivo dei trattamenti pensionistici. Le aliquote indicano quanta parte dell’adeguamento all’inflazione sarebbe riconosciuta, non una riduzione della pensione nella stessa percentuale.

Importo complessivo dei trattamenti Quota di rivalutazione proposta Fino a 4 volte il minimo INPS 100% Oltre 4 e fino a 5 volte il minimo 85% Oltre 5 e fino a 6 volte il minimo 53% Oltre 6 e fino a 8 volte il minimo 47% Oltre 8 e fino a 10 volte il minimo 37% Oltre 10 volte il minimo 32%

Il testo prevede anche salvaguardie per chi si trova vicino ai limiti tra le fasce: in alcuni casi l’aumento verrebbe riconosciuto fino a concorrenza della soglia maggiorata dalla rivalutazione spettante. Il calcolo considera l’importo complessivo dei trattamenti, non necessariamente una singola pensione isolata.

La distinzione tra le ultime due fasce è importante: il 37% è previsto tra otto e dieci volte il minimo; il 32% soltanto oltre dieci volte. Non è quindi corretto attribuire il 32% a tutti gli assegni superiori a otto volte il minimo.

La soglia in euro e la stima di 868,5 euro

Il riferimento di 2.447,40 euro lordi mensili si ottiene moltiplicando per quattro il trattamento minimo INPS del 2026, pari a 611,85 euro. L’importo è un riferimento basato sul minimo di quest’anno: la soglia espressa in euro per il 2027 dipenderà dal valore allora applicabile. L’INPS indica il trattamento minimo 2026 tra i nuovi importi pensionistici pubblicati per l’anno con una perdita media annua di 868,5 euro per la platea interessata. Non sono però disponibili la formula, le ipotesi sull’inflazione o la base esatta usata per calcolare la media. La cifra va quindi letta come una stima riportata dalla fonte locale, non come una perdita certa per ogni pensionato sopra soglia; non consente di calcolare la variazione del singolo assegno.

Il passaggio parlamentare resta decisivo

Il disegno di legge di bilancio è stato presentato alla Camera il 30 ottobre 2026 e, al 10 novembre, è ancora nel percorso parlamentare. L’iter può modificare le disposizioni prima dell’approvazione. Solo a conclusione dell’esame si saprà se le percentuali proposte entreranno in vigore; per tradurre le fasce in soglie definitive in euro occorrerà inoltre conoscere il trattamento minimo di riferimento per il 2027.

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