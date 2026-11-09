ATP Finals 2026, Torino si prepara ad accogliere gli otto maestri del tennis: ecco i qualificati

TORINO – Torino si prepara a ospitare l’ultimo grande appuntamento della stagione tennistica. Dal 15 al 22 novembre l’Inalpi Arena sarà infatti la sede delle ATP Finals per il sesto anno consecutivo. In campo scenderanno gli otto migliori giocatori dell’annata, pronti a contendersi il titolo del cosiddetto “Quinto Major”, il torneo più prestigioso dopo i quattro Slam.

Tra i protagonisti non ci sarà Jannik Sinner. L’azzurro, pur avendo ottenuto la qualificazione, non prenderà parte alla competizione a causa dei problemi fisici. A rappresentare l’Italia sarà quindi Flavio Cobolli, chiamato a raccogliere l’attenzione del pubblico di casa.

A guidare il gruppo ci saranno il tedesco Alexander Zverev, indicato come nuovo numero uno del mondo, e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Insieme a loro sono qualificati lo statunitense Ben Shelton, il russo Daniil Medvedev, il francese Arthur Fils, l’americano Frances Tiafoe e lo spagnolo Rafael Jodar.

Per quattro giocatori — Fils, Tiafoe, Cobolli e Jodar — sarà la prima partecipazione alle ATP Finals. Un esordio che aggiunge un elemento di novità a un torneo che riunisce campioni affermati e nuovi protagonisti del circuito.

Otto giocatori, percorsi diversi e un solo obiettivo: conquistare il titolo a Torino e chiudere la stagione 2026 da maestri del tennis.

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