Biella, acqua sospesa l’11 novembre: le zone coinvolte e gli orari

Mercoledì 11 novembre 2026, dalle 8.30 alle 16, BCV Acque programma una sospensione temporanea dell’acqua potabile in alcune zone di Biella per lavori di manutenzione straordinaria alla rete. L’avviso del gestore segnala anche possibili cali improvvisi di pressione e indica le vie interessate e gli orari dell’intervento.

Le vie e le frazioni interessate

La sospensione è prevista in via Santuario di Oropa, dal civico 40 al 465, in regione Cavallo, nelle frazioni di Cossila San Giovanni e Cossila San Grato, in strada Campo e Zampe e in via San Giuseppe.

Quando è previsto il ripristino

Le 16 sono l’orario indicato per la conclusione della sospensione programmata. BCV Acque comunica che il servizio sarà ripristinato nel più breve tempo possibile al termine dei lavori: l’avviso non garantisce quindi che l’erogazione riprenda esattamente a quell’ora.

Per chiarimenti, il gestore indica il numero 800 90 36 25.

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